“Miss Italia su Rai2”, trattative per il ritorno sulla Tv pubblica del concorso di bellezza

A cura di Andrea Parrella

Miss Italia, si tratta per il ritorno in Rai. Secondo quanto riporta TvBlog, sarebbero in corso le trattative per riportare sulla tv pubblica lo storico concorso di bellezza, con l'ipotesi di una messa in onda su Rai2. La possibilità, come sostiene la testata, è che la kermesse possa andare in onda in seconda serata, ma non è ancora chiaro quali possa essere la data di riferimento.

L'ultima volta in Rai nel 2019

Da tre anni il concorso manca dalla Rai. Era il 2019 quando Miss Italia, dopo anni da nomade, tornava alla sua casa originaria, in onda su Rai1 in prima serata con la conduzione di Alessandro Greco per l'80esima edizione. A dare un duro colpo al concorso di bellezza era stato il Covid, nel 2020, che aveva reso impossibile l'ipotesi di una conferma sulle reti Rai. Quell'anno la manifestazione era stata trasmessa in streaming, sempre con la conduzione di Alessandro Greco.

Quindi nel 2021 era stata la piattaforma Helbiz Live a ospitare l'incoronazione della più bella d'Italia, Zeudi Di Palma, trasmettendo l'edizione dal Casinò di Venezia con la conduzione di Alessandro Di Sarno e Elettra Lamborghini.

Zeudi Di Palma, chi è Miss Italia 2022

Zeudi Di Palma si chiama così da Zèudi, nome di origine araba che significa "Sacra a Zeus". È la presidentessa di un'associazione culturale che si chiama "La Lanterna", fondata da sua nonna. Con questa associazione, Zeudi si occupa aiutare i giovani del suo quartiere popolare a emergere nella vita e nelle loro carriere. Poi fa volontariato. Ha un ottimo rapporto con la madre: "È una guerriera, studia e lavora", ha detto di Zeudi. Ha due fratelli più grandi, Giuseppe, 23 anni e Asia, 22 anni, e vive con loro e con la madre. Suo padre, Pasquale, ha abbandonato la famiglia quando lei aveva due anni. La madre ha cresciuto tre figli da sola. A poche settimane dalla vittoria di Miss Italia è tornata a lavorare in televisione, prendendo parte a Big Show, con Andrea Pucci.