Mirko Frezza interrompe la chiamata con la figlia all'Isola: "Non ti voglio sentire, mi tolgono il riso" Nella puntata del 16 giugno dell'Isola dei Famosi, è stata data l'opportunità ai naufraghi di parlare con i propri familiari ma, in cambio, hanno dovuto sacrificare una porzione di riso settimanale. Mirko Frezza, quindi, ha deciso di interrompere la telefonata: "Qui non c'è da mangiare".

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 16 giugno dell'Isola dei Famosi, è stata data l'opportunità ai naufraghi di parlare con i propri familiari ma, in cambio, hanno dovuto sacrificare una porzione di riso settimanale. Mirko Frezza, quindi, ha deciso di interrompere la telefonata con la figlia: "Qui non c'è da mangiare".

La telefonata tra Mirko Frezza e i suoi familiari all'Isola

Fin dal momento in cui Veronica Gentili l'ha informato della possibilità di poter parlare con la sua famiglia, Mirko Frezza si è mostrato riluttante all'idea: "Potrei evitarlo, so che mia moglie lo fa solo per voi perché non le piace stare in televisione, sono 24 anni che stiamo insieme, le faccio un ciao e attacco", le parole del concorrente. L'attore ha tre figli: Michelle, Crystel e Gianpiero. Sono nati dal matrimonio con sua moglie, Vittoria, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

"Sono abituato che quando sto in una cella ci sto dentro, se mi porti fuori e mi fai rientrare è un problema, io e lei ci guardiamo negli occhi e ci siamo già detti tutto", ha spiegato a Veronica Gentili, riferendosi a sua moglie. Il naufrago alla fine ha comunque deciso di salutarla per qualche secondo.

"Non ti voglio sentire, ci tolgono il riso"

La moglie di Mirko Frezza, Vittoria, ha aperto la telefonata: "Ciao amore mio, stiamo bene, volevamo farti un saluto, dirti che siamo orgogliosissimi di te, continua così e non mollare", ha detto la donna. "Ti dico solo tre cose: quadro, Corrado e papà e mamma", ha chiesto l'attore, per conoscere informazioni su affari interni alla famiglia. Dopo aver ascoltato con attenzione la risposta della donna, che l'ha rassicurato su quanto aveva chiesto, ha preso parola la figlia. "Papà, devo dirti due cose al volo", ha ripetuto pià volte la ragazza. Il naufrago, però, ha deciso di interrompere la telefonata: "Devo attaccare, qui non c'è da mangiare, non ti voglio sentire perché mi tolgono il riso".