Isola, la frase di Mirko Frezza a Dino Giarrusso che è sfuggita a Veronica Gentili: "Non ti ha dato un calcio in cu**" All'Isola dei famosi 2025 tensione tra Mirko Frezza e Dino Giarrusso. Poi quella frase che è sfuggita alla conduttrice Veronica Gentili.

A cura di Daniela Seclì

Tensione tra Mirko Frezza e Dino Giarrusso nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 25 giugno. Mentre i due litigavano, Frezza prima ha fatto un'osservazione sulla vita privata del concorrente che coinvolgeva la moglie Sara Garreffa, poi ha pronunciato una frase all'indirizzo del naufrago che è sfuggita a Veronica Gentili.

Lo scontro tra Mirko Frezza e Dino Giarrusso

Mentre andava in scena il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, Mirko Frezza è intervenuto dallo studio dando del bugiardo al giornalista: "È un bugiardo. È uscito al naturale. È uno che attacca la donna alle spalle (si riferisce alla rissa con Omar Fantini, quando Giarrusso ha strattonato Cristina Plevani durante la prova). Io dico str** alla donna e lui la difende, poi la mena". Poi, l'ex concorrente ha giudicato la vita privata del naufrago.

Cosa ha detto Mirko Frezza su Sara Garreffa e su Veronica Gentili

Mirko Frezza ha chiesto a Dino Giarrusso se il suo matrimonio con Sara Garreffa sia un matrimonio combinato, visto che non si spiega come una donna così bella possa avere scelto di condividere la vita con il cinquantenne: "Ma il matrimonio con la moglie è combinato? Uno così non può avere una donna così bella". Simona Ventura è scoppiata a ridere e allora Giarrusso ha preferito replicare a lei:

La tua risata non mi sembra corretta. Io amo mia moglie. È la donna più bella del mondo per me. Ci amiamo. Poi non credo sia bello dire in diretta televisiva che il matrimonio è combinato.

Veronica Gentili ha spiegato che quella di Mirko era solo una battuta per rimarcare la bellezza della moglie di Giarrusso. Intanto Frezza ha continuato ad attaccarlo: "Sono due mesi che parli addosso a tutti. La fai finita?". Dino ha provato a replicare: "Veronica mi conosce da quindici anni", riferendosi a Veronica Gentili. Poi, la replica di Mirko Frezza: "Ancora non ti ha dato un calcio in c**o". La frase è sfuggita alla conduttrice, perché nel frattempo Giarrusso – in collegamento – stava proseguendo il suo monologo.