Mirko Brunetti: "Per Perla rinuncerei al trono di Uomini e Donne, quando uscirà ne parleremo" Comincia a farsi seriamente strada l'ipotesi di un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. È stato l'ex protagonista del Grande Fratello ad aprire le porte a un ipotetico riavvicinamento.

A cura di Stefania Rocco

L’incontro con Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, consumatosi nel corso della puntata di martedì 23 gennaio, aveva già fatto drizzare le antenne ai fan dei “Perletti”. “L’amore tra noi non è mai finito”, ha ammesso per la prima volta Mirko, una frase che sembrerebbe fare da preludio a uno sviluppo che chi li sostiene si augura da tempo. Adesso, Mirko aggiunge un altro tassello e torna parzialmente sulle dichiarazioni di qualche tempo fa, all’epoca in cui ammise che avrebbe accettato una eventuale proposta per il trono di Uomini e Donne, chiedendo di fatto le porte a una riconciliazione con la ex.

Mirko Brunetti: “Con Perla parleremo a telecamere spente”

Intervistato durante l’ultima puntata di Casa Chi, Mirko ha dimostrato di avere cambiato idea e annunciato che sarebbe disposto a rivedere il desiderio di sedersi sul trono di Uomini e Donne se le cose con Perla dovessero cambiare. “Rinuncerei a Uomini e Donne per Perla. Non lo farei”, ha dichiarato l’ex gieffino, “Quando uscirà affronteremo determinati discorsi senza telecamere, così parliamo più serenamente. Anche perché i tempi non coincidono tra l’ultima puntata del GF e il trono. A prescindere da Perla, non so se accetterei anche se è un programma che mi piace”.

L’ipotesi di un ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del GF

Mirko si è inoltre espresso a proposito della possibilità di tornare nella Casa, questa volta nel ruolo di ospite. “Diciamo che la suite non è il luogo adatto per parlarsi o dare un finale a questa storia. Fuori sono rinato e sto meglio che dentro la Casa. Però fa sempre piacere, ci potrei pensare a tornare. Io ormai non dico né ‘per sempre’, né ‘mai”. Quanto a Perla, è evidente che i suoi sentimenti nei confronti dell’ex compagno non sono cambiati. Entrambi hanno però ammesso che “amarsi” è diverso dal decidere di tornare insieme. Intanto, sui social c’è chi li accusa di stare cavalcando l’onda solo per tenersi stretti i fan che questo legame ha regalato loro.