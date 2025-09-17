Milly Carlucci ridimensiona Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: “Presto per dare sconfitto Stefano De Martino”

Nello scontro con Affari Tuoi e Stefano De Martino, Gerry Scotti non avrebbe ancora conquistato l’ultima parola. Ne è convinta Milly Carlucci che, in un’intervista a La Stampa, ha dichiarato di non ritenere chiusa la partita a favore de La Ruota della Fortuna, almeno non sul lungo periodo. “È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo”, ha spiegato la conduttrice di Ballando con le stelle, convinta che De Martino troverà la chiave necessaria a colmare il divario con Canale 5 nei prossimi mesi.

I numeri de La Ruota della Fortuna prevalgono su Affari Tuoi

Come sottolinea Carlucci, potrebbe essere ancora prematuro decretare un vincitore tra i due format. I dati, però, pendono nettamente a favore di Canale 5 che, con la nuova edizione de La Ruota, sta ottenendo ottimi risultati non solo in termini di ascolti. Il programma funziona grazie a uno studio moderno, digitale e colorato, e soprattutto alla possibilità di coinvolgere il pubblico a casa nelle sfide dei concorrenti. Un elemento che manca a Affari Tuoi, le cui vincite sono legate esclusivamente al caso e alla fortuna delle scelte compiute dai pacchisti. Una differenza sostanziale che ha permesso alla Ruota di conquistare il gradimento degli spettatori e di allungare il distacco dalla concorrenza di Rai1.

Milly Carlucci neutrale, da tempo ha rinunciato al traino di Affari Tuoi

L’opinione di Milly Carlucci sul confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi resta comunque improntata alla neutralità, almeno in parte. Da tempo, infatti, la conduttrice di Ballando con le stelle ha rinunciato al traino offerto dal game show, scegliendo di andare in onda il sabato sera alle 20.30, subito dopo il Tg1. Lo scontro tra i due programmi, dunque, non incide direttamente sui risultati del talent show di Rai1.