Ascolti TV 14 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati dell’esordio di Verissimo

Gli ascolti TV di domenica 14 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto la consueta sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Ha vinto ancora una volta Gerry Scotti con il 25.2% di share. In prima serata, Rai1 ha proposto la replica della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e Canale5 ha puntato sulla soap turca La notte nel cuore. Ieri ha avuto inizio anche la nuova stagione di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è stato seguito da 1.936.000 spettatori pari al 22.8%. La rubrica Giri di Valzer ha interessato 1.802.000 spettatori pari al 20.1% di share. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di ieri domenica 14 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: la sfida tra Scotti e De Martino

Domenica 14 settembre, in access prime time, gli spettatori hanno assistito al consueto appuntamento con la sfida più infuocata delle ultime settimane, quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1, infatti, ha lasciato spazio al programma Affari tuoi. Ha giocato Ilaria Mollo dal Piemonte. La partita è stata sfortunata e la concorrente è tornata a casa a mani vuote. La puntata è stata seguita da 3.634.000 spettatori con il 21.7% di share. Ha vinto Canale5, che ha trasmesso una nuova puntata de La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 4.243.000 spettatori pari al 25.2%.

La sfida degli ascolti TV tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

In prima serata, Rai1 ha proposto la replica di una puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, serie TV con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. La fiction ha registrato 2.211.000 spettatori pari al 16.6% di share. Testa a testa con Canale5 che ha proposto la serie turca La notte nel cuore (qui le anticipazioni della prossima puntata in onda domenica 21 settembre). La trama, ricca di colpi di scena, segue le intricate vicende di Sumru, una madre che aveva abbandonato i suoi due gemelli per seguire Samet, un ricco uomo d'affari. I figli, prima mossi da un desiderio di vendetta, avranno modo di perdonarla. La fiction ha interessato 2.148.000 spettatori con il 16.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso BellaMa'. Il programma condotto da Pierluigi Diaco si è fermato a 603.000 spettatori con il 4% di share. Su Rai3 in onda PresaDiretta. Il programma di Riccardo Iacona è stato seguito da 865.000 spettatori pari al 5.7% di share. Italia1 ha lasciato spazio a una nuova puntata de Le Iene che ha registrato 992.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Rete4, la trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano ha interessato 640.000 spettatori con il 5.7% di share. La7 ha trasmesso il film The International che è stato seguito da 393.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8, I delitti del BarLume ha raccolto 273.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove lo show di Valentina Persia, Ma che te ridi?! è stato seguito da 361.000 spettatori con il 2.5% di share.