Milly Carlucci: “Non c’è rivalità con Maria De Filippi, le aziende mettono contro i programmi” Milly Carlucci nega la rivalità con Maria De Filippi, in onda il sabato sera con il serale di Amici in contrapposizione a Il cantante mascherato. “La stimo molto”, assicura la conduttrice Rai, “Non c’è alcuna rivalità”.

A cura di Stefania Rocco

Milly Carlucci nega la rivalità con Maria De Filippi, conduttrice di Amici il cui serale, il sabato sera, sfida su Rai1 Il cantante mascherato. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, La conduttrice Rai spende parole di stima nei confronti della collega. Di recente, Milly era stata tra i volti noti che hanno partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo, un’attestazione pubblica di affetto. Carlucci racconta per la prima volta di avere sentito la collega anche in privato dopo la dolorosa scomparsa del giornalista:

Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista.

Gli ascolti de Il cantante mascherato commentati da Milly Carlucci

Il cantante mascherato ha perso la sfida contro il serale di Amici per due sabato consecutivi. Un risultato che Carlucci sostiene di avere previsto, pur specificando che la sua missione, al momento, consisterebbe nel riabituare il pubblico a un certo tipo di trasmissioni: “Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Raiuno. Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico, causa Covid. L’onere, oltre che l’onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante”.

“La prima serata del sabato è un rischio che ci siamo assunti”

La conduttrice commenta la collocazione al sabato sera de Il cantante mascherato, una fascia notoriamente differente da quella del venerdì: “Lo spostamento di un programma destabilizza le abitudini del pubblico ed è sempre difficile gestirlo. L’azienda però ci ha chiesto di tornare ad occupare il sabato sera e noi ci siamo assunti questo rischio ben sapendo che si tratta di un’operazione complessa e difficile. Non si può pretendere di aver risultati immediati ma ci vogliono tempo e pazienza. Siamo tutti consapevoli che la gloria non possa essere immediata. In passato sono state fatte delle operazioni simili in cui al sabato sera sono però andate in onda finali di programmi già ben rodati e con un pubblico affezionato”.