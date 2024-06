video suggerito

Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli a confronto: "Siamo molto diverse, ma non potremmo litigare" Ospiti dell'ultima puntata di Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini, Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli si sono confrontate raccontando anche qualche retroscena di Ballando con le stelle.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'arrivo del primo weekend di giugno, i programmi che hanno fatto compagnia agli italiani in questi mesi, chiudono piano piano i battenti, tra questi anche Da Noi a Ruota libera condotto da Francesca Fialdini, che ha dimostrato di saper incuriosire e intrattenere il pubblico pomeridiano di Ra1. Ospiti dell'ultima puntata sono state Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. Le due si sono trovate a confrontarsi, rispondendo ad alcune domande, anche un po' pungenti, della conduttrice.

Le battute tra Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci

Ormai l'una accanto all'altra a Ballando con le stelle, la giornalista e la nota presentatrice di Rai1 sembrano aver trovato un loro equilibrio, nonostante siano completamente diverse. Ed è su questa diversità che Fialdini punta, chiedendo a Milly Carlucci un motivo che la spingerebbe a litigare con Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa dello show danzante della prima serata quindi, dichiara:

Nessun motivo. Perché io amo la diversità di pensiero e credo che arricchisca sempre. Noi spesso non abbiamo lo stesso punto di vista, ma questo è anche bello. Rispetto tutti e quindi non potrei litigare con lei

Ovviamente, la stessa domanda è stata posta a Selvaggia Lucarelli che quindi ha ironizzato sulla diplomazia dicendo: "E io come faccio a rispondere dopo queste cose bellissime che dice Milly? Sembra un calciatore ad una conferenza stampa"

Non sono mancati, però, piccoli aneddoti relativi anche al loro percorso insieme in un programma che macina ascolti ormai da anni, ma che comunque nasconde le sue piccole insidie. Se il precedente quesito rivolto alle sue ospiti era relativo ad un motivo di litigio, quello successivo era focalizzato sulle bugie reciproche raccontate in questi anni di conoscenza. La prima a parlare è Selvaggia:

Una volta è venuta da me con una tutina blu e mi ha chiesto come stava. Io le ho detto ‘Milly stai benissimo’. Ecco, Milly adesso sai la verità.

Carlucci, invece, non si smentisce e mantenendosi salda al suo invidiabile aplomb dichiara: "Delle cose non vere che ho detto? In generale ai giurati di Ballando con le Stelle. Diciamo che capita quando mi chiedono ‘come sta andando?’. E io rispondo loro ‘tutto benissimo, va tutto bene tranquilli’. In realtà magari non sta andando nulla bene, ma io dico questo per farli stare tranquilli. Ma sono delle bugie bianche e ci stanno".