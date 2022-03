“Mignottona ucraniana”, Amanda Lear chiede scusa: “Battuta impulsiva, non volevo offendere” Amanda Lear chiede scusa dopo la frase che ha gelato lo studio di Domenica In: “Sono impulsiva, mai offensiva”.

Dopo il momento abbastanza raggelante in diretta a Domenica In, Amanda Lear trova il tempo di chiedere scusa via Instagram: "Ho forse involontariamente offeso qualche donna. Scusate, le mie battute sono impulsive ma mai offensive". La stessa Mara Venier aveva prontamente preso le distanze: "Non avevo capito cosa aveva detto, avrei altrimenti preso immediatamente le distanze come faccio adesso".

Le scuse di Amanda Lear

Amanda Lear pubblica su Instagram le sue scuse dopo aver utilizzato la frase "mignottona ucraniana" in maniera assolutamente fuori luogo e fuori contesto. Lei precisa: "Sono impulsiva, mai offensiva".

Grande risate a Domenica In con l'amica Mara, ho scherzato e forse involontariamente offeso qualche donne. Scusate le mie battute che sono impulsive ma mai offensive

Cosa aveva detto Amanda Lear

La frase forte di Amanda Lear nel commentare una foto di una ragazza che avrebbe dovuto interpretare il suo personaggio: "Ho visto la sua foto e ho detto non mi piace, sembra una mignotta ucraniana". In diretta, Mara Venier capisce la parola ma non coglie e chiede di ripetere, a quel punto Amanda Lear si rimette in carreggiata e non ripete l'epiteto. Solo dopo essere tornati dalla pubblicità, Mara Venier interviene e chiarisce alle telecamere di dissociarsi completamente dalle parole di Amanda Lear e aggiunge: "Non è questo il momento per mettersi a fare le polemiche".

Non vorrei ritornare nel discorso, io mi sono trovata un po' in imbarazzo per questa uscita infelice di Amanda Lear, chiedo scusa io, anche se c'entro molto poco, chiedo scusa a tutte le donne ucraine che portiamo nel cuore.

La giornata di ieri è stata particolarmente calda per "zia" Mara Venier che ha risposto a distanza anche allo scivolone di Pierpaolo Pretelli a Verissimo: "Qui sento aria fresca, li ho ringiovanito un po'". L'influencer ha poi chiesto scusa.