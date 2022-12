Micol Incorvaia confessa a Edoardo Tavassi: “Sei importante, ho un trasporto nei tuoi confronti” Micol Incorvaia si è dichiarata con Edoardo Tavassi e ha parlato del traporto che prova nei suoi confronti, pur non nascondendo i suoi dubbi.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra Micol Incorvaia ed Edaordo Tavassi la complicità è sempre più evidente e i due, quindi, non riescono a stare separati. Dopo la puntata di lunedì 12 dicembre del Grande Fratello Vip, la gieffina ha deciso di parlare a cuore aperto con il videoamaker romano e di mostrargli i suoi sentimenti con estrema dolcezza, smentendo chi invece riteneva tra loro ci fosse solo amicizia.

Le dolci parole di Micol a Tavassi

Una confessione che in realtà Micol aveva fatto poco tempo prima alla sua amica Giaele, dicendole: "Adesso lo guardo proprio con ammirazione, tutto questo è magico", spinta dal desiderio di voler condividere questo sentimento proprio con il diretto interessato, la gieffina si avvicina a Tavassi per aprirgli il suo cuore, non nascondendogli nemmeno i suoi dubbi:

Fino alla scorsa puntata tutti pensavano sempre che da parte mia ci fosse amicizia, ma non quel trasporto, nessuno l'ha capito qua dentro. Ho capito che sei una persona importante, ma io ho i macelli nella testa. Se io penso alle persone che ho frequentato ultimamente e al mio prototipo…tu sei totalmente lontano, sei un uomo, sei tanto grande rispetto a me, anche il fatto che sei brizzolato, questa cosa io proprio non la guardavo.

I sentimenti di Edoardo Tavassi per Micol Incorvaia

Tra i due è nata una vera e propria ship, che su Twitter ha conquistato anche un hashtag, ovvero Incorvassi, che racchiude tutti i momenti più belli di Micol ed Edoardo che scherzano e parlano senza sosta. Erano ormai settimane che la complicità tra loro aveva raggiunto livelli ancora più alti, con le nottate trascorse nel van e i baci scambiati furtivamente sotto le coperte. Lui, però, non si è mai nascosto e anzi le ha chiaramente detto: "I momenti migliori li passo quando sto là dentro a ridere, sparare ca**ate, tutta la notte con te".