Michelle Hunziker commossa ad All Together Now per la sorpresa della figlia Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti fa una sorpresa alla madre Michelle Hunziker durante la finale di All Together Now. La 25enne arriva in studio cantando “A natural woman” e facendo commuovere la showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata finale di All Together Now è stata ricca di emozioni anche per la conduttrice, Michelle Hunziker, che ha ricevuto una bellissima sorpresa in diretta tv da sua figlia Aurora Ramazzotti. La 25enne è arrivata in studio sulle note di "A natural woman" che ha lasciato la showgirl senza parole e con le lacrime agli occhi. "Ma voi lo sapevate tutti?" chiede commossa ai giudici dello show che nel frattempo hanno assistito alla scena in silenzio, perfettamente complici, e abbraccia la figlia, ringraziandola per il momento così bello ed emozionante.

La sorpresa di Aurora Ramazzotti

"Mi aveva scritto un messaggio dicendomi non mi considerare, e che sono una figlia ingrata e stasera eccomi qui" dice Aurora scherzando e provando a sdrammatizzare l'evidente commozione della madre, sorpresa nel vedere la figlia al centro del palcoscenico, perfettamente padrona della scena e protagonista di un'esibizione emozionante e coinvolgente, dal momento che aveva chiesto fosse ospitata in trasmissione per la finale e le era stato detto che non sarebbe potuta andare, la showgirl infatti aggiunge: "Ci ero rimasta malissimo". Uno spaccato di tv davvero bello che ha visto avvicinarsi madre e figlia al centro di uno show che ha catturato in queste settimane il pubblico, proprio lasciando spazio alle emozioni e al racconto di coloro che vi hanno preso parte.

Il post su Instagram con l'esibizione

Non è stata l'unica esibizione di Aurora Ramazzotti, che si è trattenuta sul palco dello show di Canale 5 per esibirsi in un brano con Rita Pavone. Come racconta lei stessa anche su Instagram pubblicando la seconda parte di questa sorpresa: "Eccola qua, come promesso, una parte dell’esibizione alla finale di All Together Now. Sono andata per fare una sorpresa a mami @therealhunzigram e il giorno delle riprese mi sono svegliata che dalla mia bocca gli unici suoni che uscivano erano i rantolii di Chewbacca. Meno male che avevamo registrato la prova del giorno prima, così sono riuscita a fare “natural woman” (nonostante il pessimo playback)".