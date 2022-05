Mercedesz Henger rimprovera Fabrizia Santarelli: “Rispondi male”, lei sbotta: “Non ti agitare” All’Isola dei famosi 2022, c’è tensione tra i naufraghi di Playa Sgamada. Mercedesz Henger ha rimproverato Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli.

All'Isola dei famosi c'è maretta tra i naufraghi di Playa Sgamada. Mercedesz Henger, infatti, ha chiamato a rapporto Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, per rimproverarli di non prendersi cura del fuoco, indispensabile per poter mangiare. La reazione, soprattutto da parte della modella, non è stata quella che Mercedesz si aspettava.

Mercedesz Henger rimprovera Gennaro e Fabrizia

A Playa Sgamada, probabilmente, Mercedesz Henger starà rimpiangendo il pignolo Nicolas Vaporidis. In queste ore, infatti, ha richiesto ai suoi compagni di avventura Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli un po' di accortezza in più. Ritiene che al momento sia l'unica a premurarsi notte e giorno che il fuoco non si spenga:

"Vi devo parlare. Allora ragazzi, quando mi sono svegliata c'era solo cenere. Per trovare una brace accesa ho dovuto scavare e sono stata un'ora a rianimare il fuoco. Mi sono svegliata otto volte, le ho contate. E ogni volta nessuno aveva toccato il fuoco".

Fabrizia Santarelli contro Mercedesz Henger

Fabrizia Santerelli non ha gradito il rimprovero di Mercedesz Henger e l'ha accusata di portare ansia, in un luogo in cui c'è stata sempre serenità. Secondo lei, il problema sarebbe facilmente risolvibile stabilendo dei turni e senza agitarsi:

"Qua non c'è mai stata quest'ansia, c'è sempre stata serenità. È capitato, magari, che il fuoco fosse più spento. Se si spegne lo riaccendiamo insieme e domani si fanno i turni, senza agitarci".

Mercedesz Henger non ha potuto che rimarcare la risposta eccessivamente piccata della sua compagna di avventura: "Invece di rispondere sempre male, perché non puoi dire: ‘Grazie, che hai acceso il fuoco, perché senza fuoco non si mangia'. Mai una risposta serena. Però intanto le cose non vengono fatte". Ma Fabrizia ha tagliato corto: "Facciamo i turni e non si pone più la questione".