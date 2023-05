Meloni vorrebbe Fiorello a condurre Sanremo, la reazione: “Sono il nuovo Pino Insegno” Fiorello ironizza sulla sua possibile conduzione del Festival di Sanremo, che pare sia tra i desideri di Giorgia Meloni. Lo showman siciliano dice: “Sono il nuovo Pino Insegno” e scherza con l’amico Amadeus: “È finita per te, vai a casa”.

A cura di Ilaria Costabile

Sono settimane piuttosto turbolente nei corridoi di Viale Mazzini, dove ogni voce è buona per scatenare un possibile putiferio in merito ai nuovi volti che occuperanno il piccolo schermo nei prossimi mesi. Nell'appuntamento mattutino con Viva Rai2, Fiorello commenta ironicamente una notizia riportata dal quotidiano Domani, secondo cui Giorgia Meloni lo vorrebbe come nuovo conduttore del Festival di Sanremo al posto dell'amico Amadeus.

Fiorello ironizza su Sanremo e Amadeus

"Giorgia Meloni vorrebbe Fiorello conduttore di Sanremo 2024. Amadeus troppo di sinistra" legge Rosario Fiorello dalle pagine del quotidiano e non può farsi scappare l'opportunità di ironizzare sulla questione facendo riferimento anche alle voci circolate in queste settimane, secondo cui ci sarebbero dei papabili candidati ad occupare posti di rilievo nei vari contenitori della tv pubblica. "È vero, io sono il nuovo Pino Insegno. Amadeus hai chiuso, a casa!! Hasta Sanremo siempre", ironizza l'amico Ciuri che, intanto, si prepara a chiacchierare con il diretto interessato a telefono, pronto a stare al gioco e rispondendo a tono: "Io sarò in Piazza Colombo con il Movimento operaio a protestare contro di te".

I nuovi volti della Rai

Nell'appuntamento con Viva Rai2 del 30 maggio era stato proprio Amadeus a confermare, non solo la sua presenza in Rai, ma anche la conduzione di Sanremo 2024, garantendo di essere già a lavoro con il nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio. Tanti i cambiamenti in questo nuovo assetto della Rai, che vedrà non soltanto un cambio di rotta ai vertici, ma anche per quanto riguarda la fruizione giornaliera da parte del pubblico che, infatti, potrebbe non vedere più gli stessi volti. Dopo l'addio di Fabio Fazio, in direzione NOVE e le dimissioni di Lucia Annunziata, non è da escludere che ci siano nuovi arrivi, o anche ritorni e anche l'ironia che aleggia in queste settimane, sembra essere la dimostrazione del fatto che ci sono altre mutazioni ancora da dover affrontare.