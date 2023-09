Max Giusti erede di Gigi Sabani in Rai: “Fake Show è un programma in cui credo molto, lo dedico a lui” Il comico stasera torna con un show tutto nuovo, Fake Show, che si ispira alla grande tradizione del passato, tra Noschese e Sabani: “È un programma in cui credo molto”.

Questa sera, in onda su Rai2, torna il comico Max Giusti con un varietà che si ispira alla grande tradizione degli imitatori del passato, da Alighiero Noschese a Gigi Sabani. Max Giusti conduce il programma con, tra gli ospiti, Francesca Manzini, Claudio Lauretta, Peppe Iodice e Rossella Brescia. Uno show che richiama l'atmosfera di "Stasera mi butto", condotto da Gigi Sabani: "È un programma in cui credo molto. Un format originale su cui con Rai ed Endemol Shine Italy abbiamo lavorato tantissimo, con grande passione ed entusiasmo".

Le parole di Max Giusti

Il debutto di Fake Show nel segno proprio di Gigi Sabani, a cui questo show è dedicato: "Se devo pensare a qualcuno, mentre lavoriamo a Fake Show, a livello affettivo, penso a Gigi Sabani… Ecco vorrei dedicargli questo programma, anche se il suo, rispetto al nostro, è stato un modo molto diverso di fare imitazioni: con lui parliamo di una svolta epocale che fece diventare le imitazioni scrupolose e minuziose alla Noschese, imitazioni leggere e libere. È stato un vero innovatore".

Penso che Fake Show possa essere un piccolo tassello di uno splendido e ricchissimo mosaico. Quello che vorrei è che si potesse proteggere, come mi piacerebbe che si potessero tutelare tutti i programmi nuovi, che non hanno una collocazione internazionale e quindi non hanno avuto già una grande sperimentazione. Fake Show rappresenta un modo molto divertente e contemporaneo di divertirsi in una maniera originale giocando con le imitazioni.

"Non ci saranno imitazioni dei politici"

A differenza di una grande tradizione televisiva, come potrebbe essere quella del Bagaglino, a Fake Show non ci saranno le imitazioni dei politici. Ecco perché: "Si racconta un personaggio nella maniera in cui chi lo imita e chi lo interpreta lo vede. Francamente quella di Fake Show è un’atmosfera così gioiosa, d’intrattenimento leggero in cui, per ora, non ha trovato spazio nessun politico".