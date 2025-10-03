Maurizio Crozza imita Mentana, Sechi e Mieli: “I tre del non è un genocidio”

Maurizio Crozza è pronto a tornare in Tv. Dopo diversi mesi il comico torna con i suo Fratelli di Crozza sul Nove e sempre sarà la sua capacità i stare legato all'attualità il tratto caratteristico di uno dei prodotti televisivi più fortunati della rete Warner Bros. Discovery.

Le imitazioni di Crozza di venerdì 3 ottobre

Dav venerdì 3 ottobre Crozza sarà di nuovo in prima serata e, dopo le clip legate alla sua imitazione di Netanyahu, con chiaro riferimento al Grane Dittatore di Charlie Chaplin, Crozza continuerà a battere sul tema Gaza proponendo l'imitazione di tre giornalisti di punta del panorama italiano come Enrico Mentana, Paolo Mieli e Mario Sechi. A svelarlo è stato lo storico autore del programma, nonché spalla di Crozza, Andrea Zalone, che ha postato una foto delle tre imitazioni di Crozza sottolineandole con questa didascalia: "Il trio del ‘on è un genocidio'".

Il trio Sechi, Mentana e Mieli

L'impostazione del numero di Crozza è facilmente intuibile da questa descrizione, visto che Mentana, Mieli e Sechi sono accomunabili per le posizioni diversamente caute sul tema Gaza. In particolare Paolo Mieli e Mario Sechi, che negli ultimi giorni hanno esposto posizioni critiche ed estremamente aggressive sulla Flotilla: "Spero affondino e barche", ha detto il direttore di Libero nel corso di un dibattito sul tema a Realpolitik, programma di Rete4 condotto da Tommaso Labate.

Al centro del one man show l’analisi pungente e l’inconfondibile satira sull’attualità politica e sociale del nostro Paese. Oltre al già citato Netanyahu, ci sarà Giansalma Sminuzzi (Gianluigi Nuzzi) e Roberto Fico. Oltre che sul Nove, Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.