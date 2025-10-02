Mario Sechi sulla Global Sumud Flotilla: “Spero che le barche vengano affondate”

RealPolitik di Tommaso Labate va in onda proprio durante i momenti successivi all'abbordaggio della IDF alle barche della Global Sumud Flotilla. Questo consente al programma non solo di avere un boost di ascolti, ma anche di trovarsi al centro della cronaca, tra le proteste nelle piazze italiane, le notizie che arrivano dalle acque internazionali in Medio Oriente e, soprattutto, le opinioni degli ospiti in studio. Come quella tranchant di Mario Sechi, che sui social è rimbalzata in tempo zero: "Spero che le barche vengano affondate".

Che cosa ha detto il direttore di Libero

Nel dibattito, alla presenza di Galeazzo Bignani (FdI), Nicola Fratoianni (Avs) e Debora Serracchiani (Pd), il direttore di Libero ha contestato la Global Sumud Flotilla e ha usato delle parole durissime nei confronti della spedizione:

Era l'epilogo che mi aspettavo. Ora li prendono, li arrestano tutti, li portano a terra, alcuni saranno espulsi, altri per via giudiziaria tra domenica e lunedì. Spero che le barche vengano affondate, così la prossima missione dovranno rifinanziarsela. Questa missione era una tragica pagliacciata. Ha fatto perdere solo tempo a tutti. Non è questo il punto in discussione, ma la fine della guerra. Se fossero stati importanti gli aiuti umanitari li avrebbero consegnati. L'obiettivo politico dichiarato era quello di forzare il blocco israeliano, quindi una operazione politica.

La lite con Fratoianni

Più avanti, nel corso del talk show, Mario Sechi ha discusso animatamente col leader di Avs parlando della gente scesa in piazza sotto le bandiere dei sindacati: "Di questa robaccia che dici di rappresentare, la gente non vuole saperne, di questa gente che va in piazza, la gente non vuole saperne". La replica di Fratoianni è stata altrettanto muscolare:

Sechi si sta impegnando in tutti i modi a farmi perdere le staffe, ma non ci riuscirà. Usa toni insultanti e un po' grevi, mi lasci parlare. Ci terrei a chiarire cose che hanno a che fare il rispetto della verità. Hai detto che loro stanno facendo una cosa illegale. Sono andati a fare quello che i governi e le grandi potenze avrebbero dovuto fare. L'unica cosa illegale è il blocco di Israele rispetto al diritto internazionale. Se non c'è più il diritto internazionale, ci siamo dentro tutti.

Alla terza puntata, RealPolitik soprattutto grazie ai fatti raccontati in diretta raccoglie i migliori ascolti da quando è in onda: 651.000 spettatori (5% di share)