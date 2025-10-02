Francesca Albanese irritata con Labate in tv: “Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?”

A RealPolitik ieri sera Tommaso Labate ha chiesto a Francesca Albanese, relatrice Onu per Gaza, se “Le manifestazioni pro Gaza sono la spia di un clima d’odio o possono essere utili”. La risposta stizzita dell’ospite e gli applausi in studio.

La giurista e relatrice Onu per Gaza, Francesca Albanese, si è collegata in diretta con Realpolitik ieri sera. In collegamento video da Tunisi, ha parlato di quanto sta accadendo vicino alla costa di Gaza alla Global Sumud Flottilla, le cui navi nella notte sono state intercettate, e alcune abbordate, dalla marina israeliana. Migliaia di persone, nonostante le ore piccole, sono scese in strada, nelle loro città, in sostegno agli attivisti della Flotilla: Roma, Milano, Napoli si sono riempite di bandiere della Palestina. A una domanda di Labate a tal proposito, la Albanese ha risposto stizzita.

Il botta e risposta tra Labate e Albanese a Realpolitik

Durante il confronto con Tommaso Labate e gli altri ospiti, a Francesca Albanese è stata posta una domanda riguardo i cortei per la Palestina dal conduttore: "Secondo lei, queste manifestazioni sono la spia di un clima d'odio o possono essere utili a Gaza?". Domanda che ha stizzito la giurista che ha replicato: "Ma lei l'avrebbe fatta questa domanda a chi cercava di irrompere nei ghetti ai tempi della dittatura fascista? Lo so che questo è il paragone che non si può fare, guai a…". Per Albanese è partito un applauso in studio e lei ha ringraziato: "Grazie alla gente che ragiona". Poi ha continuato rispondendo: "Ma quale odio? C'è solo un grande risentimento nei confronti di un Governo che sta appoggiando un altro Governo genocida".

RealPolitik l'unico programma a parlare della Flotilla

RealPolitik, trasmesso ieri sera su Rete4, è stato l'unico programma di approfondimento che si è occupato di trattare il tema più seguito della serata, quello che riguarda la Global Sumud Flotilla, le cui navi sono state intercettate e abbordate nella notte. Nessuna edizione straordinaria o cambio di programmazione è stato deciso per la due principali reti generaliste, Rai 1 e Canale5, in onda con la programmazione decisa in precedenza, nonostante l'enorme attenzione che la vicenda stava ricevendo in quelle stesse ore.