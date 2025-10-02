Ascolti tv 1 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati in assenza della Flotilla in tv

Gli ascolti tv di mercoledì 1 ottobre 2025 hanno visto di nuovo la sfida tra Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna. In prima serata il faccia a faccia tra la replica di Montalbano e Io canto family, nonostante l’abbordaggio alla Flotilla: ecco tutti i dati dell’auditel.

La prima serata di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, ha visto la sfida tra Rai 1 che ha trasmesso la replica della puntata de Il Commissario Montalbano, e Canale5 che ha intrattenuto gli italiani con un nuovo appuntamento con Io canto family. La sfida dell'Auditel ha visto anche lo scontro tra Affari Tuoi di Stefano De Martino – che ha lanciato una nuova frecciata alla concorrenza – e La ruota della Fortuna di Gerry Scotti, nell'access prime time dei rispettivi canali, Rai1 e Canale5. Vediamo nel dettaglio come sono i dati degli ascolti tv.

La replica della serie tv con Luca Zingaretti è stata vista da 2.522.000 spettatori pari al 16.5% di share. Vince contro lo show musicale condotto da Michelle Hunziker che ha intrattenuto 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9%.

Pochi canali hanno dedicato spazio all'argomento di attualità più chiacchierato del momento, ovvero lo stop alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana: a parlarne soltanto Realpolitik di Tommaso Labate, su Rete4 che è stato seguito da 651.000 spettatori (5% di share). Il film San Andreas trasmesso su Italia1 ha segnato 804.000 spettatori con il 4.6% di share, Chi l'ha visto? su Rai3 ha raggiunto 1.348.000 spettatori (8.6%). La partita di Champions League, Barcellona-PSG, trasmessa su Tv8 è stata seguita da 1.220.000 spettatori (6.4% di share). Su La7 Lezioni di mafie di Nicola Gratteri ha intrattenuto 720.000 spettatori e il 3.9% di share.

Infine, i dati della sfida più chiacchierata della tv italiana, quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, o meglio tra i due game show di Rai 1 e Canale 5 che si scontrano nella fascia dell'access prime time, Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Il gioco dei pacchi ieri sera ha tenuto davanti al video 4.501.000 spettatori con il 21.8% di share: perde contro i cruciverba di Scotti che hanno intrattenuto 4.658.000 spettatori pari al 22.5% di share.