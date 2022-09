Mattia Zenzola è nella scuola di Amici 22, Maria De Filippi: “Questa volta spero starai attento” Come promesso un banco della classe di danza è stato assegnato a Mattia. Il ballerino è entrato direttamente nella scuola con il team di Todaro, mentre l’ultima maglia è stata consegnata alla ballerina Ludovica, che studierà con Emmanuel Lo.

A cura di Giulia Turco

Mattia Zenzola è ufficialmente un ballerino della scuola di Amici 2022/2023. Ora che ha compito 18 anni, Mattia è tornato in studio con una promessa in tasca, quella di una seconda possibilità. Lo scorso anno aveva dovuto lasciare il programma per via di un brutto infortunio alla caviglia che lo ha costretto a riposo e terapie, ma ora è più in forma che mai ed è pronto a farsi spazio in questo nuovo entusiasmante percorso.

Chi ha ottenuto il banco oltre a Mattia

Come rivelato dalle anticipazioni, il ballerino pugliese ha ottenuto il banco per la classe di danza grazie al consenso di Raimondo Todaro che lo ha voluto nel suo team. Per questo motivo, la sua maglia era già stata assegnata e la sua esibizione in studio non è stata valutata dai professori. Il pubblico ha accolto il suo ingresso tra gli allievi con enorme entusiasmo e, consegnandogli la maglia, Maria ha aggiunto: "La speranza è che tu stia più attento…", con riferimento all'infortunio dello scorso anno. "Infatti ero preoccupato anche ora, perché ero freddissimo quando ho ballato", ha replicato Mattia che, tirato un sospiro di sollievo, ha raggiunto i compagni. L'ultima maglia infine è stata consegnata alla ballerina Ludovica, che ha vinto la sfida tra le lacrime accettando il banco di Emanuel Lo.

La nuova classe è al completo, il consiglio di Maria De Filippi

La nuova classe di Amici per ora è al completo, ma naturalmente le sfide sono appena iniziate. I 19 ragazzi, pronti per iniziare l'avventura, hanno fatto il primo loro ingresso in casetta. Non senza ricevere una raccomandazione di Maria De Filippi, che prima di lasciarli uscire dallo studio ha detto: "Non fatevi dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine…", considerando che gli scorsi anni ci sono stati diverse situazioni spiacevoli.