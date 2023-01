Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon: “Vi spiego l’accento straniero, dava fastidio anche a me” Matteo Diamante torna a parlare della ex fidanzata Nikita Peliozon, concorrente del Grande Fratello Vip. “Vive nel suo mondo di unicorni”, dice prima di spiegare perché Nikita, italianissima, parli con accento britannico.

A cura di Stefania Rocco

Matteo Diamante torna a parlare della ex fidanzata Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip. Diamante è noto per avere partecipato all’Isola dei famosi qualche anno fa. La relazione con Nikita passò per il programma tv Ex on the beach al quale i due hanno preso parte insieme. Intervistato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party, Diamante ha commentato così l’edizione in corso del reality: “Non è un Gf dove ti annoi. Si divertono molto a litigare, ci danno dentro tutto il giorno. È il loro pane, praticamente”.

L’ex fidanzato di Nikita: “Vive nel suo mondo di unicorni”

Diamante spende parole buone per Nikita, alla quale è stato legato a lungo: “Lei è così. Vive nel suo mondo di unicorni. Non finge. L’accento straniero ve lo spiego. In un periodo della vita ha lavorato con persone straniere. Dava fastidio anche a me verso la fine della nostra relazione. È un personaggio”. Il fatto di avere lavorato con persone che non parlavano in italiano dovrebbe, secondo Diamante, spiegare il curioso accento di Nikita che, italianissima, esibisce una marcata cadenza britannica inspiegabile che ha incuriosito il pubblico del reality in più di una occasione. Meno tenero il giudizio a proposito di Luca Onestini: "Nikita mi sembrava presa. Speravo che Luca si comportasse da signore. Invece è uno stratega abile nei reality e si è approfittato di questa situazione, prendendo in giro Nikita. Io non mi darei mai comportato così".

Matteo Diamante: “Orgoglioso di George Ciupilan”

Matteo dimostra anche di avere cambiato idea a proposito di George Ciupilan, amico che aveva inaspettatamente attaccato all’inizio di questo GF: “George sta affrontando questo percorso troppo chiuso in se stesso. Abbiamo capito che sei bravo, sei educatissimo.Però basta. Se qualcuno non ti piace, mandalo a quel paese con educazione. Però può essere una strategia anche questa. Si trattiene anche nella vita reale. E ha un gran rispetto delle persone più grandi, soprattutto in ambito lavorativo. Sono molto orgoglioso di lui. Gli farò un aereo. Vorrei fargli capire che mi manca davvero tanto”.