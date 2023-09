Matrimonio a prima vista UK sotto accusa per il matrimonio di un uomo e una trans: “Lui non lo sapeva” Polemica sulla versione britannica del reality che ha fatto sposare una transessuale e un uomo, ma senza avvisare lui: “Lo sposo è rimasto scioccato perché voleva una storia semplice, non credeva di essere coinvolto in qualcosa di così complesso”.

Il popolare reality show britannico Married At First Sight UK, programma trasmesso su Channel 4, è al centro di polemiche molto feroci dopo una delle ultime puntate. Il programma che è la versione britannica del nostro Matrimonio a prima vista è molto popolare nel Regno Unito e la polemica si è aperta dopo che è stato annunciato che gli autori hanno, per la prima volta, fatto sposare una transessuale, Ella Morgan, con un uomo. Nulla di strano se non per il fatto che lo hanno fatto senza informare l'uomo del passato della sposa. Questo avrebbe causato fastidio proprio all'uomo, secondo una fonte del Daily Mail.

La storia di Ella Morgan, transessuale che sposa un uomo: "Lui non lo sa"

Ella Morgan ha 29 anni e ha completato la sua transizione da uomo a donna all'età di 20 anni. Il suo sogno era appunto quello di sposare un uomo e, nonostante gli autori assicurino che la situazione sia stata gestita con la massima cura e attenzione per tutte le parti in causa, fonti vicine all'uomo dicono che la sua reazione, una volta scoperto il passato di Ella, sarebbe stata scioccante.

Lo sposo è rimasto scioccato perché quando si è iscritto al programma non credeva di poter essere coinvolto in una storia così importante e rilevante dal punto di vista mediatico. Voleva semplicemente una storia semplice e senza intoppi, trovare l'amore con la sua perfetta compagna piuttosto che gestire una situazione difficile da gestire.

"Sarà un evento televisivo senza precedenti"

Stando a quanto rivela il Daily Mail, l'episodio in questione "sarà un evento televisivo senza precedenti". Andrà in onda la prossima settimana e, in una intervista al Daily Mail, la ragazza ha spiegato di essere sollevata perché "finalmente non devo più nascondermi". Dopo aver completato la transizione, Ella ha affermato di essere sempre stata il "feticcio" per gli uomini, il "segreto sporco degli altri". Ha accettato di partecipare a questo programma perché "posso finalmente camminare a testa alta e dire che sono trans. Ho trovato me stessa. Sono orgogliosa di dire che sono trans e per me non è altro che un'etichetta".