Massimo Ranieri, la seconda puntata di Tutti i sogni ancora in volo: ospiti e scaletta Stasera, venerdì 2 giugno, in prima serata su Rai1 andrà in onda la seconda puntata di “Tutti i sogni ancora in volo”, il nuovo show di Massimo Ranieri. Al suo fianco Rocío Muñoz Morales e tanti ospiti.

Massimo Ranieri torna in TV, venerdì 2 giugno, con il nuovo appuntamento del suo show in prima serata, con la seconda puntata di "Tutti i sogni ancora in volo", dopo la prima visione di venerdì 26 maggio. Sul palco tornerà anche l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, in veste di co-conduttrice, che accoglierà gli ospiti della serata. Il cantante, parlando di questa nuova avventura televisiva ha dichiarato: "È uno show che vuole omaggiare il varietà di una volta, un genere che molti rimpiangono perché sinonimo di qualità e divertimento".

Gli ospiti in scaletta

Nella seconda puntata di venerdì 2 giugno, saranno presenti sul palco di "Tutti i sogni ancora in volo", alcuni dei volti più noti del panorama musicale italiano e non solo.

Accanto a Massimo Ranieri, infatti, ci saranno attori pronti a divertire il pubblico con sketch e aneddoti da raccontare come Enrico Brignano e Barbara Foria, non può mancare anche il ballo con una parentesi dedicata agli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo. Ma sarà lasciato ampio spazio anche alla musica.

Sul palco si esibiranno, infatti, Arisa, Raf, Malika Ayane e infine tra i personaggi più attesi c'è anche Tiziano Ferro, con cui il padrone di casa, sempre all'Ariston, si esibì in un indimenticabile duetto con Perdere l'amore, canzone che, a detta del pluripremiato cantante di Latina, lo folgorò accendendogli la passione per la musica.

Cosa vedremo nello show di Massimo Ranieri

L'obiettivo, come raccontato anche da Ranieri, è quello di riportare in televisione il varietà di un tempo, un contenitore che gli italiani hanno amato e di cui sembrano avere nostalgia: "Il varietà non è morto, fa parte del costume italiano" ha dichiarato il cantante in un'intervista.

Soffermandosi sul suo show, poi, è entrato nel dettaglio parlando di come ha deciso di strutturarlo, tenendo bene a mente una specifica emozione da voler veicolare: "Sarà un racconto fatto di storie, aneddoti personali e delle canzoni più belle, quelle che accompagnano la nostra vita. Il filo conduttore è l'amore".