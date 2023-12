Massimiliano Varrese rimproverato al GF, gli ex espulsi: “Altri concorrenti cacciati per molto meno” Filippo Nardi e Salvo Veneziano hanno commentato l’ammonizione ricevuta da Massimiliano Varrese al Grande Fratello. “Nella storia di questo programma c’è stata gente cacciata per molto meno”, hanno dichiarato i due ex concorrenti.

Dopo le frasi e gli atteggiamenti usati con Beatrice Luzzi al Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato ufficialmente ammonito. Il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato messo al corrente di quanto sta accadendo fuori dalla Casa e invitato a guardare alcuni dei filmati che il pubblico del GF ha utilizzato per chiedere la sua squalifica. Per il momento, Varrese non è stato espulso ma il conduttore ha già anticipato che, laddove certi atteggiamenti dovessero essere reiterati, dovrà abbandonare la Casa.

Gli ex Gf contro Massimiliano Varrese

A non tollerare la decisione del Grande Fratello nei confronti di Varrese è stata soprattutto una parte del pubblico, che continua a chiedere a mezzo social che l’attore sia costretto ad abbandonare la Casa per garantire a Beatrice Luzzi di poter fare un percorso sereno. Ma anche alcuni ex concorrenti espulsi dal reality si sono scagliati contro la decisione di concedere una seconda opportunità a Varrese. “C’è chi nella storia di questo programma è stato cacciato e messo alla gogna per molto meno”, si è lamentato Filippo Nardi. Anche Salvo Veneziano ha manifestato pubblicamente il suo dissenso: “Tutto ok, ha chiesto scusa. Pure io ho chiesto scusa e mi hanno trattato da criminale”. Nardi fu squalificato per una serie di frasi sessiste rivolte a Maria Teresa Ruta. “Quanto mi pagate se ‘teabaggo' la Ruta?”, aveva detto in un’occasione, riferendosi esplicitamente a una pratica sessuale in genere non consensuale. Veneziano aveva invece dovuto abbandonare la Casa per le frasi sessiste rivolte a Elisa De Panicis. “Si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale. Le stacchi la testa e la lasci solo con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella lì è proprio da maciullarla. Io gli ho visto le budella, le ho visto l'intestino crasso attraverso i fuseaux”, aveva detto Veneziano della coinquilina. Frasi che il GF aveva comprensibilmente deciso di sanzionare con la squalifica.

Massimiliano Varrese ammonito, Signorini: “Dovesse ricapitare sei fuori”

Massimiliano Varrese non è stato “graziato” dal GF, ma ammonito e in attesa di dimostrare di poter davvero lavorare su se stesso e sui suoi limiti. Il conduttore Alfonso Signorini poi ha però già messo in guardia: se atteggiamenti simili nei confronti di Beatrice o di un altro qualsiasi dei concorrenti dovessero ripetersi, l’attore sarà costretto ad abbandonare la Casa.