Mario Sconcerti sbotta a Pressing dopo venti minuti di silenzio: “Nel caso mi fumo una sigaretta” Momento di imbarazzo durante la prima puntata stagionale di Pressing, quando Mario Sconcerti, collegato da casa, si è lamentato a microfono aperto del poco spazio a lui concesso per parlare.

A cura di Andrea Parrella

Il campionato di Serie A è iniziato e con esso tutti gli appuntamenti televisivi di approfondimento. Tra questi Pressing, che per il terzo anno consecutivo è in onda su Italia 1 per raccontare le sorti della massima categoria. Piccolo inconveniente durante la prima puntata della stagione, andata in onda domenica 14 agosto, con l'ospite Mario Sconcerti che si è lamentato durante la diretta del poco spazio a lui concesso e lo ha fatto in maniera piuttosto plateale.

Sconcerti era collegato da casa, a differenza degli altri ospiti presenti in studio. L'editorialista del Corriere si è quando trovato fuori dalle dinamiche del dibattito, come può accadere in alcuni momenti di trasmissioni di questo tipo, strutturate per blocchi. Mentre si stava parlando di Inter, Sconcerti non ha nascosto il disappunto per un silenzio che proseguiva da venti minuti circa, così a microfono aperto ha detto chiaramente: “Nel caso mi fumo una sigaretta" per poi aggiungere: "dica che non mi diverto”, probabilmente rivolto al responsabile del collegamento, per poi correggersi e chiedere: “Tocca a me?”.

Reazione di leggere imbarazzo da studio, con Sandro Sabatini, uno degli ospiti in studio, che è stato interrotto dalle parole di Sconcerti ed ha quindi aggiunto: "Non ho capito". A intervenire subito la conduttrice Monica Bertini, che ha provato a metterci una pezza chiedendo a Sconcerti: “Cosa ti è rimasto impresso dei nerazzurri?”. A quel punto Sconcerti ha risposto sul tema, pur lanciando una frecciatina:

Leggi anche Le dichiarazioni di Fedez e J-Ax, di nuovo insieme per beneficenza dopo quattro anni divisi

A me è rimasto impresso quello che avete detto voi“, ha ribattuto la penna del Corriere della Sera. “Avete parlato venti minuti dell’Inter e non avete considerato il Lecce. Avete considerato un colpo di genio l’ingresso di Dzeko, quando invece era una normalità. Ragazzi, mettere una terza punta è semplicemente normale, su, basta.

Il conduttore Massimo Callegari non si è fatto prendere dall'imbarazzo ma anzi, sapendo benissimo che boutade del genere possono avere solo effetti positivi, ha detto sorridendo: "Mario Sconcerti è in grande forma e ci richiama all’ordine e tutti voi siete arrivati prontissimi, carichi e vivaci”. Il momento di imbarazzo è visibile in questo tweet condiviso dal giornalista Massimo Falcioni.

Pressing è tornato in onda da domenica 14 agosto, in seconda serata su Italia1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle ore 23. La conduzione è affidata a Massimo Callegari e Monica Bertini. L'appuntamento quest'anno raddoppia perché Pressing andrà in onda anche tutti i lunedì dopo i weekend di campionato, a partire proprio dalla conclusione della prima giornata di campionato del 15 agosto con "Pressing Lunedì".