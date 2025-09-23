Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata

Programmi tv
Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio ieri sera, alla conduzione di 4 Di Sera. Prima di trattare gli argomenti del giorno, si è collegato in diretta con il conduttore che ha spiegato il motivo della sua assenza.
A cura di Gaia Martino
Ieri sera il programma di approfondimento in onda su Rete4, 4 Di Sera, ha visto Mario Giordano alla conduzione. Il giornalista, al timone del programma Fuori dal coro, ha sostituito il padrone di casa Paolo Del Debbio, conduttore del programma in onda nell'access prime time dal lunedì al venerdì, che è stato vittima di un imprevisto prima della puntata. In collegamento telefonico con lo studio ha spiegato il motivo della sua assenza. Mario Giordano poi ha guidato il dibattito quotidiano sui fatti salienti della giornata tra politica, economia e i principali casi di cronaca e attualità.

Perché Paolo Del Debbio non ha condotto 4 Di Sera

Prima di iniziare la puntata con i fatti di attualità e i suoi ospiti, Mario Giordano ha esordito: "Vi devo spiegare perché ci sono io. Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. Ci doveva essere Paolo Del Debbio. Questo è il posto di Paolo Del Debbio". A 4 Di Sera ieri sera si è collegato telefonicamente in diretta Paolo Del Debbio, vittima del traffico intenso. Ieri Milano si è paralizzata a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città e per lo sciopero nazionale per Gaza, durante il quale si sono verificati numerosi e violenti scontri. "Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano" – ha dichiarato il conduttore – "a causa degli scioperi e dell’acqua, e di tutto. Sembra di essere in un paese del terzo mondo". Giordano ha scherzato con il collega affermando che anche lui è ora ostaggio delle manifestazioni: "Ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi". Prima di concludere la telefonata, Del Debbio si è scusato con i telespettatori per l'impreviso: "Mi dispiace moltissimo, ti ringrazio e mi scuso con il pubblico". Il conduttore tornerà in studio nella puntata di 4 Di Sera oggi, martedì 23 settembre.

