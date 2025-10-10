Perché David Parenzo è assente da L’aria che tira, al suo posto Gerardo Greco: c’entra Cesare Cremonini

Gli spettatori de L'aria che tira hanno notato ancora una volta l'assenza di David Parenzo nella puntata di venerdì 10 ottobre. Al suo posto, per la seconda volta, è tornato Gerardo Greco alla conduzione del talk show di La7.

Un'assenza già programmata: ecco perché

Non è la prima volta che Parenzo si allontana temporaneamente dal programma in questo mese. L'assenza precedente risale al 2 ottobre, quando il conduttore non era in studio per Yom Kippur, la festività ebraica del giorno dell'espiazione. Questa volta, però, il motivo è legato a impegni professionali concordati con l'azienda: Parenzo si trova infatti a Capri per il 40° convegno della Confindustria, dove ricoprirà il ruolo di moderatore di uno dei panel più attesi.

Il panel con Cesare Cremonini

L'appuntamento che ha portato Parenzo lontano dallo studio televisivo è la moderazione dell'incontro dal titolo "Possibili scenari", che vede come protagonista il cantautore Cesare Cremonini e che si terrà domani alle 12 presso la splendida cornice dell'Hotel Quisisana. Un dialogo che promette di spaziare tra economia, cultura e visioni sul futuro del Paese, tema centrale del convegno di Confindustria. La partecipazione al convegno era stata pianificata da tempo e concordata con La7.

L'omaggio a Paolo Sottocorona

La giornata di ieri, però, aveva visto L'aria che tira trasformarsi in un momento di commozione collettiva. La trasmissione ha reso omaggio a Paolo Sottocorona, il meteorologo scomparso che per anni è stato il volto rassicurante de "L'aria che tirerà", il segmento dedicato alle previsioni del tempo proprio all'interno della trasmissione di Parenzo. Il conduttore ha voluto sottolineare con parole commosse (qui la clip sul sito) il vuoto che Sottocorona lascia nel programma, spiegando che il suo posto non sarà sostituito: "Caro Paolo, ovunque tu sia, questa sarà sempre la tua aria che tirerà, non c'è sostituzione".