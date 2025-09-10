Milo Infante manda la pubblicità ma prende la linea Pierluigi Diaco: l’errore in diretta

Problemi tecnici nel pomeriggio di Rai2. Durante la diretta di Ore 14 la regia è in difficoltà, per cui Milo Infante è costretto a mandare la pubblicità, ma poco dopo a prendere la linea è Pierluigi Diaco che pensava di dover iniziare prima il suo BellaMà.

Problemi tecnici durante la puntata di mercoledì 10 settembre di Ore 14, il programma di informazione pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante. Attorno alle 15:06, quindi ben prima della fine della trasmissione, il giornalista è stato costretto a mandare la pubblicità a causa di un problema che dalla regia non erano riusciti a risolvere nell'immediato. La linea è stata presa da Pierluigi Diaco, pronto con il suo BellaMà, però non era ancora il momento di far partire lo show, come erroneamente aveva pensato il conduttore.

I problemi tecnici su Rai2, Pierluigi Diaco subentra a Milo Infante

Una puntata piuttosto movimentata, almeno sulla fine, quella di Ore 14 in onda mercoledì 10 settembre: dalla regia vi erano difficoltà nell'avviare i collegamenti con i vari ospiti della trasmissione, per cui, Milo Infante pur avvisando del problema, è stato costretto a mandare la pubblicità, tanto che è lui stesso a chiedere: "Mi dicono che devono mandare la pubblicità. Ma perché?" dice mentre il suo volto sparisce dietro gli screen di Rai2. Poco dopo, però, invece che tornare nello studio del giornalista, compare Pierluigi Diaco, pimpantissimo con i suoi ospiti:

Sono dieci minuti dopo le 15, un orario inconsueto per Bella Ma. Raccontiamo la verità a chi ci sta seguendo da casa, era in corso ore 14, che finisce alle 15:27 e il nostro lancio è previsto solitamente alle 15:22, io sono stato chiamato di corsa per un problema tecnico che credo sia avvenuto nel centro di produzione di Milano, ma noi siamo pronti a partire.

Milo Infante si riprende la linea: "Stavolta non abbiamo sbagliato noi"

In realtà, però, non è così che vanno le cose. Quello di Diaco è stato solo un lancio anticipato, come si evince dal ritorno di Milo Infante che prontamente spiega cosa è avvenuto, senza tralasciare qualche commento sulla vicenda: