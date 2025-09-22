BellaMa’ di Sera cancellato dopo gli ascolti disastrosi, il commento di Pierluigi Diaco alla decisione della Rai

Il programma BellaMa’ di Sera è stato cancellato. Dalle parole di Pierluigi Diaco traspare una comprensibile amarezza: “BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato”.

Chiude BellaMa' di Sera. Il programma di Pierluigi Diaco è stato cancellato dopo sole due puntate per via degli ascolti bassi. La prima puntata, trasmessa domenica 14 settembre è stata seguita da 603.000 spettatori con il 4% di share. Mentre la seconda e ultima puntata, trasmessa domenica 21 settembre, è crollata a 411.000 spettatori con il 2.6% di share. Dati impossibili da ignorare. In queste ore, infatti, è giunta la decisione della Rai e il commento di Pierluigi Diaco.

La decisione della Rai

La Rai non ha potuto fare altro che riconoscere che l'esperimento BellaMa' di Sera è fallito. In un comunicato l'azienda ha fatto sapere di avere preso la decisione dopo avere valutato attentamente gli ascolti. Spostare il programma di Pierluigi Diaco nella prima serata di Rai2 era a tutti gli effetti "un progetto sperimentale" con il quale si sperava di offrire agli spettatori nuovi contenuti. Ma il risultato è stato impietoso. Finisce qui la programmazione di BellaMa' di Sera.

Il commento di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco continuerà a condurre il programma Bella Ma' nella consueta fascia pomeridiana. Dunque, dal lunedì al venerdì alle ore 15:25 su Rai2. La Rai lo ha ringraziato. In una breve dichiarazione, traspare l'amarezza di Pierluigi Diaco per un esperimento che non è andato a buon fine: “BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato". Ritiene, tuttavia, che sia un inciampo che può capitare in un mestiere come il suo. Ora si concentrerà sulla versione quotidiana: "Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana”.

Gli ascolti di BellaMà di Sera

Come dicevamo, nell'arco di sole due puntate, gli ascolti del programma BellaMa' di Sera hanno registrato un vero e proprio tonfo. Il programma condotto da Pierluigi Diaco è passato dai 603.000 spettatori con il 4% di share della prima puntata ai 411.000 spettatori con il 2.6% di share della seconda e ultima puntata. La decisione della Rai è stata inevitabile.