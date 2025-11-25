Marilina della Basilicata ad Affari Tuoi: “La mia emotività mi danneggia”, e perde tutto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, martedì 25 novembre 2025, Marilina della Regione Basilicata. Funzionaria amministrativa nell'ambito culturale di 35 anni, ha giocato accompagnata dal fratello Francesco: dopo una lunga partita contro il dottore, è stata costretta a giocare alla Regione Fortunata. Marilina e il fratello, però, sono tornati a casa a mani vuote.

La partita di Marilina ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri, Marilina ha eliminato dal tabellone 100 euro, 15mila euro, 200mila euro, 10 euro, il pacco nero dal valore di 200mila euro, 50mila euro: una partenza che il dottore ha deciso di valutare con la proposta di cambio.

Aperti i pacchi da 500 euro, 50 euro e 0 euro, il dottore ha offerto 28mila euro. "Un'offerta interessante, è una bella cifra. Sono spendacciona, però vedendo il podio, proverei a giocare" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno. Con i tiri a disposizione, ha poi eliminato dal tabellone 200 euro, 300mila euro e 20mila euro: il dottore allora ha offerto il cambio, rifiutato. Subito dopo ha aperto il pacco contenente Gennarino e il dottore ha proposto un assegno da 15mila euro. "Ci sono altri quattro pacchi rossi, sono soldi. Secondo me vale la pena andare avanti" ha commentato Marilina prima di tritare il secondo assegno della serata. Eliminati dal tabellone 30mila euro, il dottore ha proposto di nuovo cambio: rifiutato.

Eliminati 10mila euro, Marilina è rimasta in gioco con tre blu e due rossi da 75 e 100mila euro. E il dottore ha offerto 18mila euro: "Sono venuta qui per superare limiti. La mia emotività mi danneggia, è il mio tallone d'Achille. Sono venuta qui per mettermi in gioco, voglio massimizzare l'offerta e la vincita. Ma voglio giocare e divertirmi. Vorrei viverla con gioia e coraggio, quindi rifiuto", le parole prima di tritare l'assegno. Subito dopo, però, ha aperto il pacco contenente 75mila euro e il dottore ha riproposto il cambio, o due tiri. "Sono fatalista, mi affido a quello che pesco. Nel 12 sento vibrazioni positive. Sono in svantaggio col tabellone, e mi spaventa. Quindi rifiuto il cambio", ha dichiarato Marilina.

Il finale di Marilina che finisce alla Regione Fortunata

Eliminati 20 euro e 100mila euro, Marilina ha scoperto il contenuto del suo pacco: 1 euro. Ha così tentato l'ultima occasione con la Regione Fortunata. Ha scelto la Sicilia per il premio da 100mila euro, la Puglia per i 50mila euro, ma non è riuscita a vincere nessuna delle due cifre.