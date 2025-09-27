Maria Giovanna Elmi: “Scoprii che mio padre era morto mentre ero al lavoro in Tv, mi trovai costretta a sorridere”

L’annunciatrice televisiva ricorda a Verissimo il momento in cui scoprì della scomparsa di suo padre mentre era al lavoro: “Mi trovai costretta a sorridere perché ero in tv, il lavoro mi aiutò ad affrontare il dolore”.

Maria Giovanna Elmi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre. L'annunciatrice televisiva, soprannominata "la fatina della tv", si è raccontata a tutto tondo, dalla carriera alla vita privata. In particolare, ha ricordato il momento in cui scoprì della scomparsa di suo padre mentre era al lavoro.

Il racconto sulla scomparsa del padre

"Il lavoro è stato sempre mio complice, in tutti i momenti della mia vita, sia quelli duri che quelli belli", ha detto Elmi. In un momento che sembrava uguale agli altri prima di andare in onda, la chiamarono e le dissero che suo padre era morto: "Mi trovai costretta a sorridere. Ma il fatto di dover andare a fare l'annuncio mi costrinse anche a concentrarmi su questa cosa e mi aiutò a vivere il dolore".

La carriera di Maria Giovanna Elmi

Maria Giovanna Elmi ha scritto alcune delle pagine più memorabili della televisione italiana. Dopo un esordio giovanissima nel mondo dello spettacolo, il vero punto di svolta arriva nel 1968, quando viene scelta come “signorina buonasera” della Rai: il volto rassicurante che ogni sera dava il benvenuto ai telespettatori, ruolo che ricoprirà per vent’anni. Negli anni conquista il pubblico dei più piccoli nei panni della Fata Azzurrina a Il dirigibile e diventa la prima donna a presentare da sola il Festival di Sanremo, entrando così di diritto nella storia dell’Ariston. Accanto alla carriera in tv, che l’ha vista protagonista in programmi come Sereno Variabile e Almanacco del giorno dopo, Elmi ha coltivato anche la scrittura come giornalista pubblicista.

Sul piano personale, da oltre trent’anni è sposata con Gabriele Massarutto: una storia d’amore solida, segnata però dal dolore di non aver potuto avere figli a causa di un problema di salute.