Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia alla finale di Amici: “Da lassù ci dice che va tutto bene” Subito dopo la proclamazione di Luigi Strangis come vincitore di questa edizione di Amici, Maria De Filippi ha voluto ricordare Piero Sonaglia, amico e storico assistente di studio nei suoi programmi, scomparso lo scorso 2 aprile.

A cura di Elisabetta Murina

Appena proclamato il vincitore di questa edizione di Amici, Luigi Strangis, Maria De Filippi ha voluto mandare un saluto a un amico speciale, scomparso lo scorso 2 aprile. È Piero Sonaglia, storico assistente di studio nei suoi programmi, da Uomini e Donne allo stesso Amici per numerose edizioni.

Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia

Alla fine della finalissima del talent, andata in onda domenica 15 maggio, la padrona di casa ha voluto mandare un pensiero a Piero Sonaglia, suo storico assistente di studio e amico, scomparso lo scorso 2 aprile. "Volevo solo salutare un amico da oltre vent'anni che è Piero, sono convinta che lui ci guarda da lassù e ci fa con il pollice in su per dirci che va tutto bene", ha detto De Filippi.

Il legame tra Maria De Filippi e Piero Sonaglia

Tra Piero Sonaglia e Maria De Filippi c'era un rapporto di stima e affetto reciproco. Con lui, come ha scritto la stessa conduttrice sui social, ha iniziato a lavorare e ha condiviso anche gran parte del suo percorso. Sempre dietro le quinte, Sonaglia l'ha accompagnata in moltissime edizioni di Uomini e Donne e Amici, riuscendo a creare un bel legame anche con i protagonisti dello show. Con gli anni, era diventato una presenza fissa, un punto di riferimento, con cui la conduttrice ormai aveva una sorta di complicità, tanto forte che bastava uno sguardo per comprendersi alla perfezione.