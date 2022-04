Maria De Filippi e il malore ad Amici: “Stavo per svenire e scappai via” Maria De Filippi ha raccontato di aver rischiato di svenire durante la diretta del talent: “Svenire lì sarebbe stato un disastro”.

Nel pomeridiano di Amici di Maria De Filippi oggi è andato in onda un lungo sfogo di Luigi Strangis, allievo del team di Rudy Zerbi, che ha raccontato di soffrire di diabete. Alla conduttrice del talent show ha confessato lati oscuri di sé che non aveva ancora rivelato: ad esempio che è costretto a controllare le sue emozioni per non permettere alla glicemia di peggiorare, "l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina". Nel confronto, anche Maria De Filippi ha deciso di aprirsi raccontando un aneddoto sul passato mai rivelato prima d'ora: durante una vecchia diretta di Amici non si sentì bene e fu costretta ad abbandonare lo studio, lasciando proseguire Luca Zanforlin, ex autore.

Maria De Filippi nel suo lungo confronto con Luigi Strangis ha raccontato che una volta si trovava in diretta quando iniziò ad avere l'impressione di stare per svenire. Lasciò l'incarico di proseguire il programma a Luca Zanforlin, ex autore di Amici, per capire cosa le stesse accadendo.

Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All'epoca c'era Luca Zanforlin vicino a me, dissi "continua tu" e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l'avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile.

Nel lungo confronto con Luigi andato in onda nel pomeridiano di oggi, Maria De Filippi ha ascoltato l'allievo che oltre ad averle raccontato di soffrire da diabete, le ha spiegato come gestire le emozioni: spesso è costretto a chiedere dello zucchero perché arriva a sentirsi di svenire. Ed è proprio in quella occasione che la conduttrice gli ha raccontato l'aneddoto del passato, prima di essere consigliata di ascoltare di più il corpo.