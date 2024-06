Marco Santin: “GialappaShow tornerà e faremo dei tagli. Siamo stron*i, chi lavora con noi lo sa”

Marco Santin è reduce dal grandissimo successo di GialappaShow, programma confermato ai Palinsesti Sky per la prossima stagione. Ci sarà qualche novità sostanziale e a TvBlog, intervistato da Massimo Falcioni, spiega senza troppi giri di parole che qualcuno rimarrà fuori. Il motivo? La durata ridotta: "Cambieremo un po’ di cose, accoglieremo personaggi nuovi e magari ce ne sarà qualcuno in meno". Il conduttore ammette candidamente: "Siamo degli stron*i, ma le persone che lavorano con noi sanno benissimo che il nostro modo di fare tornerà utile anche a loro".

La quarta edizione di GialappaShow sarà completamente rinnovata. Marco Santin conferma che il programma chiuderà alle 23.30: “Sono convinto che la durata giusta sia quella lì, me ne sono accorto da spettatore, nel riguardare il programma dal divano. La verità è che siamo bulimici, dovremmo apportare più tagli ma lavoriamo con gente valida con cui abbiamo un ottimo rapporto. Ci dispiace lasciare fuori qualcuno e il risultato è che a volte sforiamo”.

Non amiamo il turn over, non siamo bravi a dire a qualcuno ‘questa settimana ci sei, la prossima no’. Se vogliamo mettere in atto l’operazione delle 23.30, a qualcuno dovremo rinunciare. Ci sono un sacco di cose da mettere in ordine. […] Siamo degli stronzi (ride, ndr) e siamo i primi a dirlo. Ma le persone che lavorano con noi sanno benissimo che il nostro modo di fare tornerà utile anche a loro. Se ci pensi, tutti sono tornati almeno una volta a trovarci. Un motivo ci sarà. L’esempio più recente è quello di Luciana Littizzetto, che ha partecipato ad un episodio. Quando Forest le ha chiesto perché fosse lì, ha risposto: ‘perché voglio bene a quei due’. Per me una frase del genere vale quanto lo scudetto dell’Inter e mi ha sinceramente commosso. Eppure le abbiamo rotto le palle in maniera allucinante. Non abbiamo mai mandato in onda qualcosa che non ci piaceva. Lavoriamo, lavoriamo tanto, non ho paura ad ammetterlo. Siamo fatti così.