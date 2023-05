Marco Mengoni a CTCF in pantaloncini corti, Fabio Fazio scherza: “Stai attento, si vedono” Non solo saluti e commozione in studio da Fazio, che ha salutato la Rai dopi 40 anni di carriera, ma anche il momento per un po’ di leggerezza nell’ultima puntata di CTCF. Ci ha pensato Marco Mengoni che si è presentato con un look piuttosto provocatorio: giacca, camicia e pantaloncino coordinato ad Elodie.

A cura di Giulia Turco

Marco Mengoni è stato ospite insieme ad Elodie nello studio di Che Tempo Che Fa, in occasione dell’ultimo appuntamento in Rai, prima del passaggio del programma al gruppo Discovery. I due artisti hanno presentato il loro ultimo brano, un duetto destinato a diventare il tormentone dell’estate, ‘Pazza musica’.

Fabio Fazio ritrova la leggerezza con Mengoni in studio

Non solo saluti e momenti di commozione in studio da Fazio, che ha salutato la Rai dopi 40 anni di carriera nella tv pubblica, ma anche il momento per prendersi la libertà di qualche leggerezza. Ci ha pensato Marco Mengoni che si è presentato in studio con un look piuttosto provocatorio: giacca, camicia e pantaloncino a bermuda, coordinato all’outfit della collega Elodie. Non sono mancate le battute ‘alla Fazio’, col conduttore che è riuscito a scherzare nonostante un clima di certo non proprio leggero in studio. “Vabbè che arriva l’estate…”, ha commentato a proposito del pantaloncino di Mengoni. “Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No, perché mi dicono ‘si vedono stai attento’…”, ha detto ad alta voce il conduttore come a seguire le indicazioni dei suoi autori. Un siparietto tutto voluto, che ha drammatizzato i toni da ultima puntata. “Mi sono messo comodo per stasera”, gli ha dato corda Mengoni. “Sì, accavallo dai”, ha convenuto tra le risate del pubblico.

L’addio di Fabio Fazio e la lettera di Littizzetto

Immancabile per il conduttore un doveroso ringraziamento personale all’azienda che lo ha accolto 40 anni prima come imitatore e che gli ha dato l’opportunità di diventare uno dei volti di punta del servizio pubblico con i suoi programmi. "Il grazie più grande lo dico al pubblico, che in tutti questi anni è cresciuto con noi. Sono stati 40 anni bellissimi”. Non è mancata una stoccata ai movimenti interni di Viale Mazzini, che non si è occupata del rinnovo del suo contratto per la prossima stagione: “Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati".

Più pungente, in piena cifra Littizzetto, la comica torinese ha indirizzato la sua ultima ‘letterina’ alla Rai stessa, augurandosi di poter tornare un giorno con una pluralità di voci garantita dal servizio pubblico. “Il mio ricordo di te sarà sempre felice, perché per me non sei la parte politica di turno che ti rappresenta, ma tutti i volti che ti hanno caratterizzata, da Baudo a Piero Angela, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella".