Marco Mazzoli: “Cristina Scuccia voleva parlare, ma teme di deludere la madre che è molto religiosa” Marco Mazzoli, vincitore dell’Isola dei famosi, confessa di conoscere l’identità della persona della quale Cristina Scucia si è innamorata. “Voleva esternare il suo amore ma temeva di deludere la madre che è molto religiosa”, ha confessato lo speaker de Lo Zoo di 105.

A cura di Stefania Rocco

Marco Mazzoli chiude la parentesi all’Isola dei famosi con una vittoria e un nuovo gruppo di amici. Appartiene a questo gruppo Cristina Scuccia, ex suora diventata popolare partecipando a The Voice nel 2014. Cristina, com’è noto, ha deciso da qualche anno di abbandonare la vita monastica per seguire i suoi desideri. Approdata all’Isola da naufraga, ha svelato di essere innamorata di una persona, senza mai rivelarne l’identità. A spiegare i motivi di questa ritrosia è stato Mazzoli che, in un’intervista a Leggo, ha reso noti i motivi del silenzio della ex suora.

Marco Mazzoli: “Cristina Scuccia? So tutto ma è giusto lo dica lei”

“Cristina non ha marciato sulla storia della persona che ama”, l’ha difesa Marco, prendendo immediatamente le difese dell’amica. Ha quindi spiegato quali sono i motivi che hanno spinto la ex suora a restare in silenzio: “Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

“Gianmaria Sainato vuole farmi passare da bullo e omofobi”

L’affondo arriva invece contro Gianmaria Sainato, cui Mazzoli si rivolge in malo modo dopo la battuta omofoba pronunciata all’Isola, battuta per la quale l’influencer si è comprensibilmente risentito: “Gian Maria è un attore di telenovela di pessime qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo”. E aggiunge: “Lui si è dichiarato bisessuale. Non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”.