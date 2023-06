Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023 secondo i lettori di Fanpage.it Chi vincerà l’Isola dei Famosi tra Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian? Fanpage.it ha aperto un sondaggio per raccogliere le preferenze dei lettori a poche ore dalla finale del 19 giugno. Il vincitore: Marco Mazzoli.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2023? La finale di questa edizione, condotta da Ilary Blasi con Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti, andrà in onda lunedì 19 giugno in diretta su Canale 5. I lettori di Fanpage.it hanno partecipato a un sondaggio per stabilire, secondo loro, chi merita la vittoria tra Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Alessandro Drusian. Ecco i risultati del sondaggio, che non influisce con il televoto ufficiale.

Marco Mazzoli vince l'Isola dei Famosi per i lettori di Fanpage.it

Secondo i lettori di Fanpage.it, sarà Marco Mazzoli il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023. Il noto speaker de Lo Zoo di 105 ha iniziato la sua avventura in Honduras convinto dall'amico Paolo Noise, che invece è stato costretto a interrompere il suo percorso per alcuni problemi di salute. Nel corso dei mesi, il naufrago ha mostrato più volte il suo carattere, non tirandosi mai indietro nell'esprimere il suo punto di vista e finendo spesso al centro di discussioni. La percentuale con cui ha vinto il sondaggio di Fanpage.it è stata del 43% su un totale di 732 voti.

Le percentuali del sondaggio di Fanpage.it

I sei finalisti che si contendono la vittoria in questa edizione dell'Isola dei Famosi sono Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Alessandro Drusian. Il sondaggio di Fanpage.it è stato aperto il 18 giugno alle ore 11.54 e chiuso il 19 giugno alle ore 16.30, raccogliendo un totale di 732 voti. Per i lettori, il naufrago che meriterebbe la vittoria è Marco Mazzoli, che ha totalizzato il 42%, seguono poi Pamela Camassa e Cristina Scuccia, rispettivamente con il 32% e il 12% dei voti. Al quarto posto, secondo i lettori, Luca Vetrone con il 5% delle preferenze, mentre al quinto e sesto posto a parimerito Andrea lo Cicero e Alessandra Drusian con il 4% di voti. Ecco i risultati: