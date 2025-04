video suggerito

Marco Baldini: “Spero che Fiorello mi abbia perdonato. Coi soldi persi potevo far giocare Messi in giardino” Marco Baldini torna a raccontarsi in televisione a La Volta Buona. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio artistico con Fiorello che si è interrotto proprio per i problemi economici: “Siamo ancora amici, ha capito che in quel momento non ero me stesso”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Baldini si è raccontato diverse volte negli ultimi anni e lo ha fatto anche a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, ripercorrendo la sua complessa vicenda personale, fatta di debiti pesanti che lo hanno attanagliato per anni. Baldini ha ripetuto quanto già detto di recente, ovvero che la ludopatia è stata una storia inventata per altre ragioni e che i suoi debiti non provenissero da lì: "Sono diventato ludopatico, ma tutto nasce da una bugia per coprire una situazione più scabrosa".

La ludopatia inventata e i soldi persi per debiti

Baldini ha aggiunto: "Ero stato vittima di un raggiro pesante di molti soldi e dentro c'erano anche dei malviventi. Non volendo accostare il mio nome a loro, ho dovuto giustificare questo ammanco di soldi gigantesco. Quanti soldi ho perso? Diciamo che avrei potuto far giocare Messi nel cortile di casa mia. Sono tanti soldi".

I genitori e il rapporto con Fiorello

Una vicenda che lo ha condizionato molto e ha fatto soffrire anche chi era intorno a lui: "I miei genitori lo hanno saputo per ultimi, erano preoccupati, più che mia mamma se n'è preoccupato mio padre, che è quello più apprensivo". I suoi guai economici hanno anche interrotto il suo sodalizio con Fiorello: "Non ho perso l'amicizia con Fiorello, ma un sodalizio artistico sì. Ha capito che in quel momento non ero me stesso e in un certo senso mi ha anche perdonato".

La serenità con l'arrivo del primo figlio

Oggi Baldini racconta di aver trovato la serenità, grazie al rapporto con la moglie e, soprattutto, la nascita di suo figlio: "La mia fortuna è stata trovare la mia compagna, che preferisce non farsi vedere e sta lontana dai riflettori. Dico sempre che quando ho tirato fuori dalla pancia mio figlio, sono nato anche io. Con quello che ho passato non mi fa paura nulla, nemmeno avere un altro figlio a 65 anni, ma se dovesse accadere o funziona ancora l'impianto idraulico, o stiamo parlando di un'opera dello spirito santo", ha detto ironicamente.