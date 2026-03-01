Programmi tv
Mara Venier stizzita contro Barbara Foria a Domenica In: “Non è il caso di sdrammatizzare”

Durante l’ospitata di Serena Brancale, Mara Venier ha risposto stizzita all’intervento di Barbara Foria. “Non c’è nulla da sdrammatizzare, ognuno vive le sue emozioni”, le parole contro la comica.
A cura di Gaia Martino
Serena Brancale ospite di Domenica In oggi, all'indomani della finale di Sanremo 2026, ha fatto commuovere tutti i presenti al Teatro Ariston di Sanremo con la sua canzone Qui con me. Mara Venier non ha trattenuto le lacrime, e il giornalista Luca Dondoni ha commentato: "Ti sei messa a piangere, ti sei commossa. Questa cosa qui di Serena Brancale è una cosa che tocca il cuore di tutti noi che abbiamo perso la mamma". La conduttrice e la cantante si sono abbracciate calorosamente, visibilmente commosse, e Barbara Foria è intervenuta per provare a sdrammatizzare: "È stato anche gioioso, io conosco Serena, e ora sdrammatizziamo un po'". Le sue parole però hanno fatto storcere il naso alla Venier.

La risposta stizzita di Mara Venier contro Barbara Foria

Quando Barbara Foria ha provato a sdrammatizzare, Mara Venier è intervenuta per replicare a tono: "Non dobbiamo sdrammatizzare, non c'è nulla da sdrammatizzare. Dipende dai sentimenti che hai dentro di te. Ognuno vive le emozioni ed è bellissimo. Anche se una persona si commuove, piange, significa che si è fragili? Sì, siamo fragili. Non è il caso di sdrammatizzare". La conduttrice e comica napoletana ha preso parola per motivare il suo intervento: "Sono amica di Serena Brancale, le ho scritto già che il suo Sanremo lo ha vinto, è stata una gioia, liberatoria per lei. Sono felicissima". La Venier ha poi subito dato parola a Enzo Miccio, senza farle fare domande.

Enzo Miccio: "Sono inca*zato per il suo posto in classifica"

Enzo Miccio si è scagliato contro la classifica finale di Sanremo 2026, ammettendo di non essere d'accordo con la nona posizione della cantante: "Sono molto incazzato per il nono posto, non è giusto. Conosco Serena, e voglio chiedere ai giornalisti perchè una canzone di questo tipo fa il nono posto", ha dichiarato. I presenti hanno ricordato però al wedding planner che la canzone ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

