Mara Venier stizzita contro Barbara Foria a Domenica In: “Non è il caso di sdrammatizzare”

Serena Brancale ospite di Domenica In oggi, all'indomani della finale di Sanremo 2026, ha fatto commuovere tutti i presenti al Teatro Ariston di Sanremo con la sua canzone Qui con me. Mara Venier non ha trattenuto le lacrime, e il giornalista Luca Dondoni ha commentato: "Ti sei messa a piangere, ti sei commossa. Questa cosa qui di Serena Brancale è una cosa che tocca il cuore di tutti noi che abbiamo perso la mamma". La conduttrice e la cantante si sono abbracciate calorosamente, visibilmente commosse, e Barbara Foria è intervenuta per provare a sdrammatizzare: "È stato anche gioioso, io conosco Serena, e ora sdrammatizziamo un po'". Le sue parole però hanno fatto storcere il naso alla Venier.

La risposta stizzita di Mara Venier contro Barbara Foria

Quando Barbara Foria ha provato a sdrammatizzare, Mara Venier è intervenuta per replicare a tono: "Non dobbiamo sdrammatizzare, non c'è nulla da sdrammatizzare. Dipende dai sentimenti che hai dentro di te. Ognuno vive le emozioni ed è bellissimo. Anche se una persona si commuove, piange, significa che si è fragili? Sì, siamo fragili. Non è il caso di sdrammatizzare". La conduttrice e comica napoletana ha preso parola per motivare il suo intervento: "Sono amica di Serena Brancale, le ho scritto già che il suo Sanremo lo ha vinto, è stata una gioia, liberatoria per lei. Sono felicissima". La Venier ha poi subito dato parola a Enzo Miccio, senza farle fare domande.

Enzo Miccio: "Sono inca*zato per il suo posto in classifica"

Enzo Miccio si è scagliato contro la classifica finale di Sanremo 2026, ammettendo di non essere d'accordo con la nona posizione della cantante: "Sono molto incazzato per il nono posto, non è giusto. Conosco Serena, e voglio chiedere ai giornalisti perchè una canzone di questo tipo fa il nono posto", ha dichiarato. I presenti hanno ricordato però al wedding planner che la canzone ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.