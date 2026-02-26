Chi è Nicole, la sorella di Serena Brancale: insieme a Sanremo 2026 realizzano il sogno della mamma

Nicole Brancale è la sorella di Serena Brancale, direttrice d’orchestra durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026. Più grande di 7 anni, è una musicista di professione. Salendo insieme sul palco dell’Ariston, hanno realizzato insieme il sogno della madre scomparsa, a cui è dedicato il brano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serena Brancale è tornata al Festival di Sanremo in una versione completamente diversa dallo scorso anno, quando il pubblico ha cantato e ballato sulle note della sua Anema e Core. In questa 76esima edizione della kermesse la cantante pugliese porta sul palco dell'Ariston il brano Qui con me, dedicato alla madre Maria, scomparsa nel 2020. A rendere la sua esibizione ancora più intima è la scelta di avere la sorella Nicole Brancale come direttrice d'orchestra, così come accadde anche lo scorso anno. Più grande di 7 anni, è una musicista e insegnante di musica di professione.

Chi è Nicole Brancale, la sorella di Serena con lei a Sanremo 2026

Nicole Brancale è una direttrice d'orchestra e la sorella Serena l'ha voluta per la sua esibizione al Festival di Sanremo, per rendere ancora più intima l'esecuzione del brano in gara. La musica ha sempre fatto parte della loro vita, dal momento che anche la madre Maria era una musicista di professione, nonché la prima a riconoscere il loro talento. Nicole Brancale è più grande di 7 anni della sorella e si è diplomata al Conservatorio, diventando poi pianista e insegnante e facendo della musica il fulcro della sua carriera.

Parlando della sorella, a Fanpage.it Serena l'ha definita il suo portafortuna "È stata una fortuna avere una sorella più grande musicista che portava avanti il suo sogno, il suo lavoro, la sua passione: io mi sono cibata di quello. Io e lei viviamo in maniera molto unita qualsiasi tipo di emozione, di dolore, ma anche di scontro o di discussione".

Leggi anche Tutti i look della terza serata di Sanremo 2026

“Qui con me”, il brano di Serena Brancale dedicato alla mamma

Serena Brancale è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Qui con me, dedicato alla madre Maria, scomparsa nel 2020. A dirigere l'orchestra della sua esibizione la sorella Nicole. Si tratta di un brano che è una dedica alla madre, profonda e toccante. Su Instagram aveva raccontato: "Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Te lo prometto. Più forte di prima. Forte come solo tu eri. Ciao Luce mia, amore mio infinito".

Il legame tra Serena Brancale e la sorella Nicole: il sogno di mamma Maria

Anche in questa edizione di Sanremo, Serena Brancale ha voluto realizzare un sogno della madre: quello di vederla insieme alla sorella Nicole sul palco dell'Ariston. "Se mai fossi tornata a Sanremo, mamma voleva che fosse Nicole a dirigere l’orchestra", aveva raccontato la cantante. E così è stato, sia nella scorsa edizione che in questa, contribuendo a rendere ancora più intimo e magico un brano dedicato proprio alla madre.