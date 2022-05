Mara Venier conquista la prima serata, lo speciale di Domenica In su Rai 1 fa il pieno di ascolti Lo speciale Domenica In Show è stato il programma più seguito della serata. Rai 1 ha tenuto incollati 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share. Segue Ilary Blasi con la sua Isola dei Famosi che porta a casa 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3%.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier regina degli ascolti tv nella prima serata di venerdì 27 maggio. Lo speciale Domenica In Show in occasione dei 30 anni di tv della padrona di casa è stato il programma più seguito della serata. Rai 1 ha tenuto incollati 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share. Segue Ilary Blasi con la sua Isola dei Famosi che, sempre più vicina alla finale, porta a casa un buon risultato in linea con gli ascolti di questa edizione: 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3%.

Il successo di Domenica In Show con ospiti d'eccezione

Complice un cast di ospiti ricco tra volti di casa e incursioni della concorrenza, Domenica In Show si è confermato un successo. C'erano pochi dubbi sull'esito dello speciale di Mara Venier d'altronde, che ha potuto contare su presenze in studio particolarmente interessanti. Determinante, nella sfida agli ascolti, l'attesissimo ritorno in tv di Alessia Marcuzzi che zia Mara ha saputo sapientemente portare nel suo studio dopo la pausa di 2 anni dall'addio a Mediaset.

C’è stata l’incursione di Maria De Filippi, con un accenno al legame umano e professionale delle due conduttrici, che ha sempre un certo appeal. E poi ancora Stefano De Martino, vero jolly della tv: reduce dall'edizione di Amici, ha portato con sé la comicità di Vincenzo De Lucia amata dal pubblico Rai. Infine l'emozionante intervista a Renzo Arbore e la nota piccante che Gigi D'Alessio ha saputo aggiungere. Tanta musica con Michele Bravi, Fabrizio Moro, Il Volo. Il risultato era prevedibile e lo show si è confermato un vero e proprio un asso piglia tutto nella sfida del venerdì sera.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste N.C.I.S. ha portato su Rai 2 1.039.000 spettatori (5.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 957.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 I Predoni ha interessato 1.126.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 il film Bombshell – La voce dello scandalo è stato visto da 751.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato in media 1.113.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live ha interessato 687.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone è arrivato a 333.000 spettatori (2.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato visto da 567.000 spettatori (3.2%).