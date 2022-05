Stefano De Martino incontra Renzo Arbore: “Per me è un onore, non riesco a dire molte parole” Stefano De Martino incontra Renzo Arbore a Domeni In Show. Un momento emozionante per il ballerino che ha sempre ammirato il grande maestro, che da qualche istante aveva appena finito di raccontarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Un incontro a dir poco speciale quello che si è consumato nella prima serata dedicata ai trent'anni di Domenica In, in onda su Rai1, tra Stefano De Martino e Renzo Arbore. L'ex ballerino è da sempre un estimatore, nonché un ammiratore del grande maestro tornato in televisione dopo un lungo tempo d'assenza. Tra i due c'è uno scambio affettuoso e di stima.

L'incontro tra Stefano De Martino e Renzo Arbore

"Per me è un onore, hai realizzato un sogno, sai cosa significa per me essere qui, non ho parole" è con queste parole che Stefano De Martino arriva in studio per incontrare Renzo Arbore, a cui si era ispirato anche per il programma in seconda serata da lui condotto, ovvero Bar Stella. Tra le mani il conduttore tiene una teca con uno degli adesivi originali del programma Cacao meravigliao, com è lui stesso a raccontare: "Questo starebbe nel salotto di casa mia quando non lavoro, ma quando lavoro lo porto sempre con me, mi ha sempre portato bene" e gli chiede, quindi, di firmarlo: "Se mi ha portato bene finora, figuriamoci con la firma". Arbore, quindi, come una sorta di benedizione in diretta tv gli dice: "Sei veramente bravo, ti auguro che sia tu a firmare tanti autografi".

I ricordi di Renzo Arbore e Mara Venier

Pochi istanti prima Renzo Arbore era stato protagonista di un'intensa intervista con Mara Venier, durante la quale la conduttrice non ha fatto mistero dei momenti anche più intimi della loro storia d'amore. Con filmati, aneddoti, racconti i due hanno fatto un vero e proprio viaggio nel tempo attraversando anche momenti televisivi che li hanno visti l'uno accanto all'altra, dando sfoggio di una complicità ancora intatta che si nutre della nostalgia e della tenerezza di un amore che è stato grande e importante. È probabilmente anche per questo motivo, per lasciare lo spazio dovuto ad un grande artista che è ritornato al pubblico passando per il suo privato, che Stefano De Martino ha deciso di lasciare qualche minuto solo, al centro, del palco il suo idolo, in compagnia della Venier, per far sì che potesse accogliere tutti gli applausi necessari ad omaggiare un personaggio dall'incredibile talento.