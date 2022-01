Mara Venier a Loretta Goggi: “Conoscevo tuo marito, un figo pazzesco”, e lei: “Non dovevi parlargli” Simpatico battibecco tra Mara Venier e Loretta Goggi. Il motivo del contendere è Gianni Brezza, marito di Loretta, che la conduttrice di Domenica In ha avuto modo di conoscere quando aveva 18 anni.

A cura di Daniela Seclì

Loretta Goggi è stata ospite della puntata di Domenica In trasmessa il 30 gennaio. All'amica Mara Venier ha confidato che in questo periodo, si sta dedicando molto di più alla recitazione. La professione dell'attrice, non solo la stimola di più, ma le permette anche di convivere serenamente con gli anni che passano:

"Mi sto impegnando nella recitazione, per fare capire agli addetti ai lavori che chi fa varietà, non è che poi non possa recitare. Finalmente posso invecchiare serenamente. Farò una fiction in cui sono proprio vecchia. Io con le mie rughe sono serena".

L'amore per Gianni Brezza

Loretta Goggi è tornata a parlare del grande amore vissuto con il marito Gianni Brezza: "Da piccola desideravo sposarmi a 16 anni e avere cinque, sei figli. Mia sorella Daniela diceva che avrebbe lavorato sempre. Lei si è sposata e ha avuto una figlia, io sono rimasta prima zitellona, poi ho incontrato Gianni. Sono diventata prima concubina, poi moglie ufficiale. Se stavo meglio da concubina? Per come sono fatta io è importante avere una persona che ti sceglie. Lui mi ha chiesto di sposarlo quando avevo 60 anni". Mara Venier, allora, ha voluto deliziarla con un video che raccoglieva alcune foto e dichiarazioni sul marito. Prima, però, la conduttrice ha precisato di averlo conosciuto. Loretta Goggi ha replicato: "Non me ne parlare. Sono gelosa retroattiva, perché serve a misurare l'amore che prova per me con quello provato in passato".

Il battibecco ironico tra Mara Venier e Loretta Goggi

Loretta Goggi ha spiegato di sentire ancora presente il suo amato marito, quindi non è in cerca di un nuovo compagno: "Non mi ha mai sfiorato l'idea. Ma per fare cosa? Per andare al cinema? Ci vado con mia sorella o con un amico". Dopo avere incantato tutti intonando Maledetta Primavera, ha spiegato che grazie ai suoi ruoli in tv ha imparato tre dialetti. Mara Venier le ha chiesto se sia in grado di parlare anche il dialetto veneto e Goggi ha replicato: "Mi devi dare una mano. Gianni non era proprio veneto". E la conduttrice l'ha stuzzicata: "Io con lui parlavo veneto". Esilarante la risposta di Loretta: "Tu con lui non dovevi proprio parlare". Mara Venier è scoppiata a ridere:

"Ma sei tremenda. Ti ho detto che l'ho conosciuto a Capri, quando facevo le sfilate. Avevo 18 anni, ero già sposata. Però, l'occhio l'ho buttato perché era un figo pazzesco".

Loretta Goggi si è detta convinta che l'occhio su di lei, lo abbia "buttato" anche Gianni Brezza, ma Mara Venier le ha assicurato: "No, non mi filava di pezza".