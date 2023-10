Manuela Carriero verso il Grande Fratello, l’ipotesi ingresso dopo l’addio a Uomini e Donne Circolano indiscrezioni sul possibile ingresso di Manuela Carriero, ormai ex tronista di Uomini e Donne, nel reality di Signorini. Di recente ha abbandonato il Trono, come hanno rivelato le anticipazioni del dating show, ma la sua carriera televisiva iniziata a Temptation Island, potrebbe subire una svolta.

Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, ma la sua carriera televisiva potrebbe non essere finita. Dopo essere stata protagonista di Temptation Island con il suo ex compagno Stefano Sirena, la concorrente è rimasta sotto ai riflettori del gossip per via della frequentazione con Luciano Punzo. L’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, una volta terminata la loro storia, non ha dato gli esiti sperati, ma a quanto pare per Manuela ci sarebbe ancora da giocare la carta del Grande Fratello di Signorini.

L'ipotesi di Manuela Carriero al Grande Fratello

A lanciare l’indiscrezione sul possibile ingresso di Manuela Carriero nella Casa di Cinecittà è Deianira Marziano via Instagram. Secondo l’esperta di gossip sarebbe nell’aria l’idea di una sua partecipazione che possa ravvivare il clima nel loft, dopo l’uscita di scena di Heidi Baci. Manuela Carriero non sarebbe l’unico volto nato sotto i riflettori di Temptation Island. Gli inquilini infatti hanno già accolto con entusiasmo l’arrivo di Mirko Brunetti, reduce dall’ultima edizione del programma. Lo scorso anno l’ex di Manuela, Luciano Punzo, non è riuscito a trovare l’amore nel reality di Signorini e la sua partecipazione al gioco è durata poche settimane. Chissà che per Manuela non possa essere l’occasione giusta per uno smacco morale. D’altronde, la tendenza generale a Cinecittà sembra essere quella di un ammorbidimento della linea editoriale che era stata imposta all’inizio del programma, ovvero quella delle buone maniere e delle politiche anti trash. Nelle ultime settimane, complici ascolti poco felici, sono stati introdotti nuovi elementi in gioco che sembrano aver risollevato la salute del programma.

Manuela Carriero lascerà ha lasciato il Trono a Uomini e Donne

Tempo al tempo, però. Però ora nessuna notizia può essere data per certa, anche solo per il fatto che devono ancora essere mandate in onda le puntate che mostreranno l’addio di Manuela dal Trono di Uomini e Donne. Finora infatti sono state diffuse soltanto le anticipazioni relative alle puntate del programma già registrate. A quanto pare, stando a quanto ha riportato via social la pagina di Lorenzo Pugnaloni, la tronista sarebbe arrivata alla conclusione che né Michele Longobardi né Carlo Marini siano davvero interessati a lei. Sconfortata rispetto al suo precorso, avrebbe preferito allontanarsi definitivamente dal programma.