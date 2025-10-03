Programmi tv
Tale e Quale Show 2025

Malgioglio perde le staffe con il pubblico di Tale e Quale Show: “Urlate pure, non me ne frega niente”

Scontro a Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e il pubblico in studio. Ai fischi della platea, il giudice ha risposto duramente e contestato i suoi colleghi: “Fanno complimenti a tutti, io dico la verità”.
A cura di Andrea Parrella
Tale e Quale Show 2025

I pareri senza mezzi termini di Cristiano Malgioglio continuano a essere un pilastro di A Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti, tornato la scorsa settimana, è stato segnato da un diverbio tra Malgioglio e il pubblico dopo l'opinione tranchant del giurato per l'esibizione delle Donatella. Silvia e Giulia Provvedi avevano appena chiuso la loro prova nelle vesti di Giusy Ferreri e la sua "Roma-Bangkok".

Le proteste del pubblico contro Malgioglio

Terminata l'esibizione, Malgioglio ha fatto a pezzi le due concorrenti, e la sua opinione è stata accolta dai fischi del pubblico. Reazione alla quale Malgioglio ha risposto in modo diretto: "Urlate pure, non me ne frega niente". Ed ha aggiunto: "Siccome io dico la verità a voi non sta bene. Io devo arrivare alla pancia delle persone che stanno a cassa". A queste parole ha risposto Panariello, come sempre ironico nei confronti di Malgioglio, rivolgendosi al pubblico e concludendo: "Siccome siete inutili, potete uscire?".

La risposta di Silvia Provvedi: "Ho un problema di udito"

Malgioglio ha continuato criticando velatamente Panariello e Marcuzzi, al suo fianco in giuria: "La cosa che mi fa impazzire è che i miei amici giurati dicono a tutti ‘bravo, meraviglioso'. Così queste due ragazze non cresceranno mai". A quel punto Silvia Provvedi ha raccolto il parere diretto di Malgioglio spiegando anche che la prova non è stata facile per alcuni problemi riscontrati di recente: "Io ho un problema di udito, ma nonostante questo mi sono avvicinata, sono entrata in Giusy e ho dato tutto".

Malgioglio non si è comunque fatto intenerire ed ha chiosato così sull'esibizione delle due concorrenti: "Voce molto stridente, in certi momenti della canzone non siete state intonate. Con tutto il bene che vi voglio, io vi pagherei il biglietto per andare a Bangkok e non tornare più". 

