Magalli su Alessandro Cattelan: "Gli fanno presentare tutto, ma il suo pubblico è rimasto da un'altra parte" Il giudizio impietoso di Giancarlo Magalli su Alessandro Cattelan: "È un esempio di accanimento terapeutico, come lui in Italia non ce ne sono altri. Si accaniscono nel lanciarlo, gli fanno presentare tutto. Però, purtroppo, il suo pubblico è rimasto su un'altra rete".

"Alessandro Cattelan? È uno che porta avanti la ricerca medica". Il giudizio impietoso di Giancarlo Magalli su Alessandro Cattelan è quello che in molti pensano, ma pochi hanno il coraggio di dire (c'è Fabrizio Corona tra i pochissimi). Persino la Gialappa's Band, durante la diretta Twitch di Gialappa's dire Sanremo, non è riuscita a trattenere le risate mentre lo storico conduttore Rai diceva la sua sull'ex giovane della tv: "È un esempio di accanimento terapeutico, come lui in Italia non ce ne sono altri".

"Il suo pubblico è rimasto su un'altra rete"

Nel segmento della diretta Twitch, Giancarlo Magalli si lascia andare a una considerazione spietatissima su Alessandro Cattelan, che ha condotto il DopoFestival e la serata finale del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi. Su di lui, Magalli ha le idee chiare: "Gli fanno presentare tutto".

Cattelan è uno che porta avanti la ricerca medica. È un esempio di accanimento terapeutico, come lui in Italia non ce ne sono altri. Si accaniscono nel lanciarlo, gli fanno presentare tutto. Però, purtroppo, il suo pubblico è rimasto su un'altra rete.

La Gialappa's Band conferma: "È vero"

Marco Santin e Giorgio Gherarducci non trattengono le risate: "Beh, lui porta come noi la bandiera dell'idiozia in Italia". Poi: "È vero, è verissimo" quando Magalli conclude con "il suo pubblico è rimasto su un'altra rete". Intanto, è ricominciato Stasera c'è Cattelan su Rai2. Il late show è ripartito martedì 18 febbraio con le interviste ad Olly e ad Emis Killa, il rapper che ha rinunciato a Sanremo dopo essere stato iscritto sul registro degli indagati. La quinta edizione del programma è partita bene, forte della coda del Festival di Sanremo: 452mila spettatori netti per il 10.15% di share. L'impressione è che con la total audience, forse, Cattelan dimostrerà di essere giusto per Rai2.