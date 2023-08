Maccio Capatonda torna ai tempi di Mai Dire Gol, in autunno sarà a Gialappa Show Stando a quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, lo show di Tv8 vedrà un altro lieto ritorno nella prossima stagione, con l’ingresso in squadra di Maccio Capatonda, che anno raggiunse la fama nazionale proprio grazie ai suoi trailer nei programmi della Gialappa’s Band.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno in Tv della Gialappa's Band è stato uno dei casi televisivi dell'anno. Un programma, Gialappa Show, che ha debuttato nella tarda primavera su TV8 e che in poche settimane è stato in grado dirisvegliare i nostalgismi degli appassionati alla Tv di un tempo, proponendo un programma molto simile nella sua struttura a quelli storici del trio (ora diventato duo).

Il successo di Gialappa Show è dovuto a un mix combinato di volti nuovi e nomi storici dei programmi della Gialappa's, su tutti Mago Forest, che alla conduzione ha mostrato di essere in stato di grazia. Ma il programma, che è stato confermato per la prossima stagione, vedrà un altro grande ritorno, dato che nella prossima edizione ci sarà anche Maccio Capatonda.

Il comico e videomaker, che con Mai Dire Gol ha trovato di fatto il trampolino per la notorietà nazionale e lì ha fatto conoscere il suo stile, sarà nel cast della prossima stagione di Gialappa Show. A riportatlo è Tv Sorrisi e Canzoni, che dà per certa questa reunion. Tv8 continuerà in sostanza ad investire su un titolo storico per confermare la sua posizione nel mercato televisivo che, anche in virtù degli stravolgimenti grande della prossima stagione – su tutti il passaggio di Fabio Fazio a NOVE – rappresenterà un momento di ampliamento del mercato delle generaliste.

Maccio Capatonda, nel frattempo, ha fatto molta strada dopo la fama acquisita grazie al sodalizio con la Gialappa's Band. Regista di film e serie Tv, nel corso degli anni ha lavorato per diverse emittenti e ha fatto anche molta radio. Ha partecipato a diversi programmi televisivi e nelle ultime stagioni ha anche preso parte alla seconda edizione di LOL, il format di Prime Video da cui è uscito vincitore. Nella stagione successiva ha preso parte al programma in qualità di ospite speciale