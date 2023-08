Il caso del promo di Ciao Darwin 9 sparito, ma lo show di Bonolis è confermato: partenza in autunno L’improvvisa sparizione del promo di Ciao Darwin 9 aveva sollevato dubbi su un possibile slittamento dello show di Bonolis. Fanpage.it apprende, tuttavia, che non ci sarà alcun rinvio: il programma di Bonolis partirà regolarmente in autunno inoltrato.

A cura di Andrea Parrella

La prossima stagione Mediaset sarà segnata da un lieto ritorno, con l'ennesima – e a quanto pare ultima – edizione di Ciao Darwin. Lo show con Paolo Bonolis che ha segnato un'era della televisione e che, al netto òdella longevità, non ha mai visto scalfito il proprio successo, è stato registrato nelle scorse settimane e dovrebbe andare in onda in due tranche nel corso della prossima stagione.

Tuttavia nelle scorse ore è nato un piccolo giallo attorno alla trasmissione di Bonolis. Il 9 agosto era stato emesso su Canale 5 per la prima volta in assoluto il primo promo della nuova edizione di Ciao Darwin, uno spot che consisteva in una sequenza di Madri Natura che si sono succedute nel corso delle numerose edizioni del fortunato show. Un promo estivo preparatorio che doveva scaldare i motori per il ritorno del programma, che tuttavia è circolato per alcuni giorni su Canale 5 per poi sparire nel nulla, come aveva fatto notare Bubinoblog.

Ciao Darwin 9 al via tra ottobre e novembre

Una sparizione che può non voler dire nulla, ma che ha alimentato voci di un possibile rinvio di Ciao Darwin 9, che spiegherebbe in qualche modo il congelamento della stessa trasmissione. Sebbene non ci siano conferme o smentite da parte di Mediaset, nelle ultime ore sono arrivate le parole dello storico autore della trasmissione di Bonolis, Marco Salvati, il quale su Twitter ha risposto così a chi gli poneva la domanda in questione:

Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere.

L'unica risposta possibile, d'altronde. Ma gli appassionati dello show condotto da Bonolis e Laurenti possono stare sereni, perché a quanto risulta a Fanpage.it, tuttavia, la messa in onda di Ciao Darwin 9 non sarebbe in discussione e il programma partirà ad autunno inoltrato, in una finestra che va da ottobre a novembre, categoricamente su Canale 5. La "sparizione" del promo si potrebbe attribuire a una scelta precisa dell'azienda, che dopo aver mandato in rotazione la clip per rafforzare la programmazione della stagione, si dedicherà nelle prossime settimane a spingere i programmi in partenza a settembre.

Bonolis: "Questa è l'ultima edizione di Ciao Darwin"

Un'edizione, la nona di Ciao Darwin, che dovrebbe segnare la fine del programma, stando a quanto lo stesso Bonolis ha detto. Nel corso del party organizzato per festeggiare la fine delle registrazioni della stagione che andrà in onda tra qualche mese su Canale5, il conduttore aveva annunciato che non ci sarebbe stato un futuro per il programma. “Questa è l’ultima edizione”, aveva detto Bonolis prima di essere interrotto da un affettuoso coro di proteste da parte degli addetti ai lavori presenti alla festa, persone che lavorano con il presentatore da anni. Il conduttore aveva quindi atteso che tornasse il silenzio per proseguire: “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.