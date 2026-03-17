Ludovica Migani ad Affari Tuoi rifiuta 100mila euro, il coraggio la premia: “Sognavo questo finale”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ludovica Migani della Regione Lazio ha giocato la sua partita contro il dottore ad Affari Tuoi questa sera, martedì 17 marzo 2026. Presente in studio da 23 puntate, lavora in uno studio medico e ha giocato accompagnata dal compagno David. Arrivata in finale con due pacchi rossi, la pacchista di Roma ha tritato l'assegno finale da 100mila euro: è tornata a casa con 200mila euro.

La partita di Ludovica ad Affari Tuoi del 17 marzo

Con i primi sei tiri, Ludovica ha eliminato dal tabellone: pacco nero dal valore 100mila euro, 5mila euro, 300mila euro, 50 euro, 75mila euro e 10 euro. Ha subito rifiutato, senza neanche pensarci, la prima offerta del dottore da 23mila euro, prima di aprire i pacchi da 10mila euro, quello "ballerina" e 50 euro. Il dottore ha offerto di nuovo 23mila euro, rifiutati.

"Ho un cagnolino a casa, innamorata di Gennarino. Lo dobbiamo trovare per forza" ha dichiarato Ludovica, prima di proseguire il gioco. Eliminati 20mila euro, 20 euro e 100 euro, il dottore ha proposto 30mila euro. "Bella offerta, ma abbiamo tantissimi progetti. Uno era la casa, a breve ci trasferiamo. Questi però non bastano, tritiamo l'offerta", ha commentato la pacchista che ha poi eliminato dal tabellone 30mila euro, e il dottore ha proposto di nuovo lo stesso assegno di prima. "Rifiutiamo l'offerta". Eliminato dal tabellone 500 euro, il dottore ha proposto il cambio: "Sarebbe interessante, i numeri qui non mi dicono niente. Rifiuto". Subito dopo ha aperto il pacco da 0 euro e il dottore ha proposto 35mila euro, rifiutati. Aperti il pacchi da 100mila euro e 1 euro, il dottore ha offerto 50mila euro, e Ludovica, senza esitare, ha dichiarato: "Io voglio trovare Gennarino per dirlo a Nala, rifiuto l'offerta".

Il finale di Ludovica che torna a casa con 200mila euro

Arrivata in finale con Gennarino, 50mila e 200mila euro, Ludovica è stata chiamata a fare l'ultimo tiro e ha eliminato dal tabellone il pacco blu. Ha esultato accarezzando il cane mascotte del programma e Stefano De Martino ha potuto urlare la frase "Soldi sicuri". Il dottore ha offerto 100mila euro, e Ludovica ha deciso con fermezza: "Sono tanti. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, era il mio sogno. Valuto bene, ma mi conoscete. Rifiuto l'offerta". Il coraggio l'ha premiata: la romana è tornata a casa con 200mila euro.