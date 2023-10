Luciana Littizzetto: “In Rai avevo un camerino piccolissimo, quello nuovo avrò modo di arredarlo” Luciana Littizzetto e Fabio Fazio presentano la nuova edizione di “Che Tempo Che Fa” che partirà sul Nove dal 15 ottobre. La stoccata della comica: “La Rai? Avevo un camerino piccolissimo”.

Che tempo che fa riparte con la nuova stagione, la prima da quando è passato sul Nove. Il giorno zero è previsto per domenica 15 ottobre e i due protagonisti di questa avventura, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, raccontano tutto a Tv Sorrisi e Canzoni.

La battuta di Luciana Littizzetto

Intanto, il cambio di camerino non sembra essere così traumatico per entrambi: "La bandiera della Sampdoria e i disegni dei miei figli. Uguale al camerino di prima". Mentre Luciana Littizzetto racconta dell'upgrade ricevuto: "In Rai avevo un camerino minuscolo, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo". E sul canale Nove si affidano alla numerologia, dato che il 9 rappresenta il compimento di un ciclo e la preparazione a quello successivo: "Mi sembra calzi a pennello per la nostra situazione".

"Ci auguriamo abbondanza di ascolti"

Sempre per affidarsi ai numeri, nella smorfia il 9 è benaugurante perché indica "a figliata", la figliolanza e quindi la salute e la prosperità. Luciana Littizzetto si augura prosperità "di ascolti. Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattuto in grado di raccontare la vita". Fabio Fazio conferma: "Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato".

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno fornito anche alcune ghiotte anticipazioni sul futuro di Che Tempo Che Fa: "Iniziamo alle 19.30 con l'anteprima di Nino. Lui racconterà con il suo umorismo surreale il dietro le quinte del nostro programma". Ci sarà anche Ornella Vanoni: "Sarà lei a traghettare il programma dalla prima parte al Tavolo. La trasmissione durerà tanto: più di quattro ore". Nel cast, confermatissimi Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, Michele Serra, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Dentro anche Ubaldo Pantani, Roberto Saviano, Massimo Giannini e Roberto Burioni.