“Sono venuta al posto di Belén”, Luciana Littizzetto rompe il ghiaccio a Tu sì que vales Luciana Littizzetto rompe il ghiaccio a Tu sì que vales con una battuta riferita all’assenza di Belén Rodriguez, ex conduttrice che a partire da quest’anno non sarà al timone dello show del sabato sera di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Luciana Littizzetto rompe il ghiaccio a Tu sì que vales con una battuta relativa all’assenza di Belén Rodriguez, conduttrice che per la prima volta quest’anno non sarà al timone dello show del sabato sera di Canale5. Entrata in studio dopo un breve video di presentazione che ne ha celebrato la carriera e i successi, Littizzetto ha fatto il suo ingresso accolta dagli applausi del pubblico. “Di fronte a tutti questi mostri della televisione, non so se sono in grado”, ha detto di fronte agli applausi, “Gerry che è lo spirito guida di mia madre. Se c’è Gerry Scotti in televisione e la chiamo, mia madre mi dice di aspettare. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d’Italia e Rudy che non si capisce perché è qui. Dobbiamo smezzarci quello che rimane. Sono venuta al posto di Belén”. Risate in studio e della collega Maria De Filippi che ha accolto con un sorriso la battuta dell’amica, senza però aggiungere alcun commento a proposito dell’assenza di Belén.

Giulia Stabile è la nuova conduttrice di Tu sì que vales

Ad affiancare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara quest’anno c’è Giulia Stabile, ballerina ed ex vincitrice di Amici. Proprio nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 23 settembre, Giulia ha ricevuto la sua “investitura ufficiale” da parte della conduttrice Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, l’ha definita la “nuova conduttrice di Tu sì que vales”.

Belén Rodriguez: “Ho scelto io di andare via”

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, fu proprio Belén, via Instagram a far sapere che la decisione di lasciare Tu sì que vales sarebbe stata sua, “Me ne sono andata io”, aveva chiarito la showgirl e conduttrice via Instagram, in risposta ai follower che le avevano chiesto il motivo della sua uscita dal programma. Belén non ha chiarito i motivi che l’avrebbero spinta ad abbandonare il programma.